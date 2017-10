A las 8.30 hrs de mañana Viernes llega el Campeón Pablo Quintanilla

Pablo Quintanilla:

“Estoy más que feliz por el bicampeonato, fue una semana muy dura. Después del incidente en el río en la segunda etapa, la carrera se me puso muy difícil, sumándole a esto la decisión del jurado de devolverme el tiempo perdido ahí y luego quitándomelo. Pero nunca perdí el foco ni mi objetivo de ir por el campeonato, corrí de la misma manera desde el primer día hasta el último y estoy más que contento por mi rendimiento”.”Hice una buena carrera, me sentí fuerte, seguro, tomé buenas decisiones y supe mantener la cabeza fría y el profesionalismo a pesar de las penalidades. Le agradezco a Husqvarna por darme la mejor moto, también a mis compañeros en el equipo por su apoyo, a mi amigo Pierre Renet por apoyarme desde la recuperación en su casa, a la familia que creyó en mí desde que era un chico y a los chilenos que me llenaron de fuerza y energía con sus mensajes en la redes sociales”.

“Este título desde el desierto africano se va de nuevo para Chile y es algo que realmente me llena de orgullo”.