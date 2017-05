All New Discovery de Land Rover: Versatilidad todoterreno

El New Discovery de Land Rover es un modelo con capacidades, diseño y tecnologías incomparables con otros vehículos del mercado. Ha sido diseñado desde el principio para permitir que los usuarios de la marca inglesa puedan vivir el estilo de vida que tanto les gusta, sin sacrificar confort, espacio y seguridad. El resultado: el SUV más versátil y con mayor capacidad del mundo.

“El AllNew Discovery redefine la categoría de los SUV grandes. Los equipos de diseño e ingeniería de Land Rover han revolucionado el ADN de este tradicional modelo para crear un SUV premium increíblemente versátil y con grandes capacidades. Esta nueva versión se transforma en un vehículo preparado para la aventura y con espacio para toda la familia”, dijo Rodrigo Espinoza, gerente de Land Rover en Chile.

Este modelo cuenta con importantes primicias: una arquitectura de aluminio que ofrece una excelente aptitud todoterreno y una capacidad de remolque de 3500 kg, mientras que para reforzar la seguridad incluye el asistente semiautónomo AdvancedTowAssist, el cual es utilizado en maniobras de remolque difíciles en reversa.

La versatilidad y capacidad de Land Rover

Es así como un conjunto completo de tecnologías de conducción off-road garantizan que la capacidad suprema todoterreno del AllNew Discovery sea fácil de acceder incluso para conductores inexpertos. El sistema Multi-modeTerrain Response 2 de Land Rover optimiza una amplia gama de ajustes, desde la sensibilidad del acelerador hasta las características del cambio de marchas, para adaptarse a las condiciones de conducción en el giro o incluso para seleccionar el ajuste óptimo automáticamente si los conductores no están seguros de la mejor elección.

Al abordar un terreno particularmente desafiante, AllTerrainProgress Control (ATPC) se puede programar para mantener autónomamente una velocidad de arrastre adecuada elegida por el conductor. La tecnología inteligente permite al conductor concentrarse únicamente en la dirección del vehículo a medida que se evitan los obstáculos.

La incomparable capacidad todoterreno del AllNew Discovery lo convierte en uno de los vehículos con la insignia Land Rover con más prestaciones de la historia.

La aventura en el adn Discovery

Gracias a su nueva arquitectura, que integra un monocasco de peso ligero se compone de un 85% de aluminio (43% reciclado) y supone un ahorro de 480 kg en comparación con la versión anterior(de acero). La innovadora plataforma SUV de Land Rover, ofrece la base perfecta para el All New Discovery, ya que proporciona una arquitectura liviana pero resistente que contribuye a reducir las emisiones de CO2 y a mejorar el ahorro de combustible, además de mejorar sus prestaciones dinámicas.

Las características del diseño incluyen una línea de techo escalonada, la cual se eleva para otorgarle espacio a las filas traseras, proporcionando una solución elegante a una necesidad práctica. El perfil escalonadoacomoda la configuración de los amplios asientos de la segunda fila, los cuales fueron colocados más arriba que los del frente, asegurando que cada pasajero esté en la mejor posición posible.

Un modelo versátil

La integridad del diseño e ingeniería de Land Rover garantiza que el New Discovery pueda acomodar a siete adultos grandes en un SUV de menos de cinco metros de longitud (4.970 mm). La mayoría de los competidores de tamaño similar proporcionan asientos de 5 + 2, pero el AllNew Discovery está diseñado para que adultos del percentil 95 puedan sentarse cómodamente en los asientos de más atrás, proporcionando una completa flexibilidad interior. Ambos asientos de tercera fila incorporan puntos de montaje ISOFIX (cinco en total), por lo que las familias tienen la libertad de poner asientos para niños en cualquier viaje y cualquier asiento.

Una innovadora tecnología de la marca permite abatir electrónicamente los cinco asientos traseros para darle mayor capacidad de carga al maletero proporcionando hasta 2.500 litros de capacidad de carga con las dos filas traseras abatidas o 1.231 con la tercera fila abatida. Además de presentar otra innovación como lo es el Powered Inner Tailgate, una bandeja desplegable en el maletero que ofrece toda la versatilidad que se espera de un modelo como el Discovery: ¡perfecto para sentarse y ver cómodamente un campeonato de golf!

Acorde a la era digital

La clave para la conectividad superior del AllNew Discovery es el sistema de info entretenimiento In Control Touch Pro de Jaguar Land Rover. La configuración intuitiva cuenta con una gran pantalla táctil de 10 pulgadas colocada en la parte alta de la consola central, lo que permite a los diseñadores de la marca inglesa, reducir el número de interruptores de la parte central del vehículo en un tercio, ofreciendo un aspecto limpio y despejado.

Gráficos claros, menús que permiten una navegación y entretenimiento de fácil acceso, conectividad con los sistemas iOS y Android, se combinan con un sistema de sonido digital envolvente Meridian de 14 parlantes, subwoofer adicional y 3G WiFi para proporcionar la mejor experiencia de audio, ya sea por streaming de canciones en línea o reproduciendo música directamente desde un dispositivo conectado.

Otra característica tecnológica para las familias activas es la pulsera Activity Key de Land Rover, la cual permite a los clientes disfrutar de deportes y pasatiempos al aire libre sin la necesidad de llevar una llave estándar. Al colocar la llave impermeable en la “D” del maletero, el vehículo se bloquea automáticamente y bloquea la llave estándar, que puede dejarse en el interior del automóvil. Esto permite a los usuarios correr, nadar, o realizar las actividades que quieran, sin preocuparse por la seguridad del AllNew Discovery.

A gusto del cliente

Con más de 1.500 opciones de configuración distintas, el AllNew Discovery puede ser personalizado de acuerdo a los gustos y preferencias de cada cliente. Con la opción de modificar y agregar distintos tapices, colores, llantas, accesorios y funciones, este vehículo busca satisfacer las necesidades de los más exclusivos y diferentes consumidores.

Un ejemplo de esto, es que los usuarios pueden especificar una gama de materiales de primera calidad, incluida la lujosa tapicería de cuero Windsor y molduras de roble natural para el interior del AllNew Discovery.

Eficiencia sin esfuerzo

Tras conocer las cinco claves que definen la esencia del All New Discovery, no podemos olvidar mencionar las versiones, motorizaciones y prestaciones de este novedoso modelo, el cual está equipado con una selección de eficientes motores diésel y gasolina de6 cilindros de Jaguar Land Rover. A nuestro país llegarán las versionesFirstEditionS/C, FirstEdition TDV6, así como las variantes HSE a gasolina y diésel.

La versiónFirstEdition S/Cy HSE a gasolina cuentan con un motor sobrealimentado V6 3.0 de Land Rover que aporta un rendimiento impresionante. Desarrolla 450 Nm de par y proporciona una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos.La construcción ligera del AllNew Discovery representa un papel decisivo en la reducción de emisiones y en la mejora de la eficiencia de combustible en toda la gama. Como resultado, las emisiones de CO2 han disminuido en un 6%, hasta los 254 g/km, con un consumo de combustible de 10,9 l/100 km.

La versión FirstEdition TDV6 y HSE Diésel incorporan un potente motor diésel V6 3.0 de 258 hp turbo que dispone de recirculación de gases de escape de baja presión, una bomba de aceite de dos etapas y una boquilla del inyector de combustible optimizada para una mejora de la respuesta, en refinamiento y eficiencia.

Este motor de última generación logra una reducción del 7% de las emisiones de CO2 con respecto al anterior motor TDV6 del Discovery 4, es decir, una reducción de 203 g/km a 189 g/km, con un ahorro de combustible de hasta 7,2 l/100 km.

Sus 258 hp ofrecen un mayor rendimiento y acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 8,1 segundos, 1,3 segundos menos que el anterior modelo. Gracias a sus 600 Nm de par motor, el nuevo motor diésel Td6 ofrece un excelente refinamiento de uso y una gran capacidad de remolque todoterreno.

Todos los motores se combinan con una caja de cambios automática ZF de ocho velocidades que puede ser controlada de forma manual mediante el uso de las manillas de cambio del volante para proporcionar la máxima flexibilidad.

PRECIOS

De la mano de Ditec, Land Rover comercializará el AllNew Discovery con precios exclusivos de lanzamiento a partir deUS$91.900.

