All New Mazda CX-5 obtiene máxima puntuación en seguridad en EE.UU.

All New Mazda CX-5 llega a Chile con la prestigiosa calificación Top Safety Pick+ 2017, el reconocimiento norteamericano más importante que existe en materia de seguridad y que se lo acaba entregar el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) de Estados Unidos.

El nuevo SUV se convierte así en el quinto modelo de la marca japonesa –junto con el Mazda CX-3, All New Mazda CX-9, Mazda3 y Mazda6– que logra este reconocimiento internacional.

Todos estos modelos han recibido en los últimos meses la máxima puntuación que otorga el prestigioso IIHS estadounidense, gracias a la incorporación de sistemas como el de frenado automático o los faros LED adaptativos, elementos de seguridad activa que forman parte de la más avanzada tecnología i-ACTIVSENSE desarrollada por Mazda.

Con estos resultados, Mazda se convierte en la marca más premiada en seguridad por este organismo de Estados Unidos y es el único fabricante que recibe este máximo reconocimiento en todos los modelos testeados en lo que va del año.

Ello ha sido posible, gracias al buen resultado obtenido por todos los modelos de la gama Mazda en las exigentes evaluaciones que realiza el IIHS.

Esta institución evalúa la seguridad que ofrecen los vehículos a través de exigentes pruebas, como choque frontal, impacto lateral, impacto trasero, protección de impactos y resistencia estructural del techo. Los modelos de Mazda testeados este año obtuvieron las máximas calificaciones en estas variables.

Estos reconocimientos otorgados a la marca suponen la confirmación del éxito de Mazda en el desarrollo de la tecnología SKYACTIV, que incluye motores y transmisiones de óptimo desempeño y eficiencia, así como la seguridad que entrega la carrocería SKYACTIV-Body y los chasis más livianos y resistentes.

Esta arquitectura se complementa con I-ACTIVSENSE, un conjunto de tecnologías de seguridad activa que informan, alertan y protegen al conductor, usando los equipos y sensores más innovadores para apoyar sus decisiones, de manera que pueda concentrarse en disfrutar la conducción en un entorno más seguro.

Entre estos dispositivos destacan el sistema de frenado inteligente en ciudad (SCBS), el sistema de asistencia y advertencia al mantenimiento del carril (LAS y LDW), monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero (Advanced BSM), sistema de advertencia en caso de cansancio del conductor (DAA) y faros adaptativos LED (ALH), que se suman a su completo equipamiento original en materia de seguridad activa y pasiva.

Gracias a todo ello, los modelos de Mazda repiten estos buenos resultados en pruebas tan exigentes como las realizadas por el IIHS.

