Audi Q2: Llega a Chile el vehículo que redefine la libertad

Si hay algo que sigue definiendo a Audi es su alta capacidad de crear, avanzar y transformarse, siempre pensando en ser el pionero en romper los estatutos e imponer las tendencias del mañana… Y ahora la marca de los cuatro anillos realiza un importante quiebre en su visión y entrega un modelo que no sólo viene a redefinir el trabajo que la marca ha venido haciendo sino que además, entrega la máxima libertad a los consumidores, dándoles el poder de decidir los usos y personalidades del producto.

En un mundo en donde constantemente se busca etiquetar y definir las cosas, se estrena el completamente nuevo Audi Q2, un producto que lógicamente catalogaríamos como un SUV compacto, pero que es una definición que le queda corta. “Tradicionalmente, el portafolio de productos de una automotriz se construye haciendo foco en los segmentos de mayor tamaño, definiendo el tipo de cliente, uso, edad, estilo de vida e ingresos. El Q2 marca un cambio con esta tipología, ya que su diseño se pensó para que integrar a un rango etario insólitamente extenso y en donde el concepto de Blend toma un nuevo lugar: no puedo encasillar a mi cliente ni definir para qué va a usar su vehículo”, afirmó Daniel Rojas, gerente de Audi Chile.

Bajo este concepto, el nuevo Q2 llega con un diseño único y renovado, que muestra esta nueva visión de Audi en la que se destacan las líneas hexagonales, más agudas y marcadas, que aumentan la emocionalidad de su exterior. Este diseño, busca reflejar la versatilidad de este nuevo producto, a través de la representación de las diferentes facetas y estilos de los consumidores ¿Qué es cool y para quién? Con esta pregunta por delante, el director de diseño de Audi, Marc Lichte tomó la potente decisión de crear un producto que fuera definido por los consumidores y ya no por la marca, dándole la esencia al nuevo Q2.

Este diseño clasicofuturista entrega una atrevida apuesta que busca cautivar a un amplísimo público, desde los 20 hasta los 60 años, cruzando generaciones completas. Con un frontal robusto y un doble corte agudo en su capó, el nuevo Q2 llega con una personalidad dinámica y cosmopolita, en donde se observan elementos diferenciadores como lo es la integración de la parrilla, el parachoque y los focos LED, los que le entregan un agresivo diseño delantero. Destacan también las molduras inferiores, sus llantas de aleación de 7J x 18” con diseño de cinco brazos dynamic con contrastes en gris, su techo de cristal panorámico y un diseño trasero que incluye un blade en color mate por los lados, doble escape, y un ancho parachoque que potencia su parte posterior.

Como parte de su máxima funcionalidad y versatilidad, el interior del Audi Q2 conquista con un espacioso y cómodo habitáculo, el que cuenta con un alto equipamiento tecnológico y de entretención que hace de éste, un lugar ideal para todos. Su amplio campo de visión permite tener un mayor control de la carretera, aumentando la seguridad de pasajeros y peatones; así también su tablero y funciones cuentan con un diseño integral que facilita el uso de los comandos, entregando una mejor conectividad y facilidad para el conductor y acompañante; todo en un ambiente de gran ergonomía que lo convierte en el modelo ideal tanto para viajes corto como de larga distancia.

En su interior, y destacando su lado más deportivo, el nuevo Q2 cuenta con un volante de cuero multifunción con levas de cambio, asientos deportivos en Leatherette, paquete de iluminación interior en tecnología LED, inserciones iluminadas y color ajustable, Radio MMI Plus, bluetooth interface, Audi music interface, Audi Sound System, y climatizador automático, entre otros variados elementos que entregan toda la libertad para personalizarlo, reflejando la personalidad de quién lo conduzca.

Y dentro de esta dinámica de espontaneidad a la que invita este nuevo modelo, su motorización viene a cerrar un círculo virtuoso que entrega una nueva definición de fun to drive. Con un motor de 1.4 litros Euro VI de inyección directa y sobrealimentación turbo, éste es capaz de entregar 150 caballos de fuerza a 5.000-6.000 rpm y un par máximo de 250 Nm a 1.500-3.000 rpm, ofreciendo una gran agilidad y performance. Además, ofrece la tecnología Cylinder On Demand (COD) que aumenta significativamente la eficiencia en el consumo de combustible gracias a que permite la desconexión selectiva de cilindros, ahorrando hasta un 20% en el gasto de combustible.

Pero la entretención en la conducción no estaría completa sin la libertad y potencia que entrega su caja de doble embrague de siete marchas OGC, sucesora de la S Tronic, y que incrementa la eficiencia y el dinamismo en la conducción, permitiendo que el nuevo Q2 pueda alcanzar una velocidad máxima de 212 km/h.

“Cada uno de los elementos que se integran en el nuevo Q2, se convierten en la fórmula perfecta para que cada persona pueda sentirse identificado con él, pudiendo hacerlo parte de su personalidad y ajustarlo para que sea la extensión perfecta de su día a día y aventuras. Máxima funcionalidad, equipamiento, tecnología y libertad, son los pilares que permiten que este modelo llegue a romper esquemas y entregar a nuestros consumidores una gran autonomía. No por nada ha sido ampliamente galardonado y hoy es uno de los nominados para el “World Car of the Year Award”, comentó el gerente de Audi Chile.

El Audi Q2 entrega también una gran confianza e independencia a través de su alto equipamiento de seguridad – calificada con las cinco estrellas por la Euro NCAP-, y que ofrece, entre otros, doble airbag delantero; airbags laterales anteriores con airbag de cabeza; asistente de aparcamiento delantero y trasero con cámara de retroceso; enrolladores automáticos de los cinturones delanteros con pretensores pirotécnicos, dirección progresiva y freno de estacionamiento electromecánico.

En dos versiones, el nuevo Audi Q2 llega a un precio de $19.990.000 en su producto de entrada y a $23.490.000 en su edición Sport, con lo que la marca ya proyecta la venta de 150 unidades en 2017.

