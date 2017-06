Automotores Fortaleza completa su oferta de SUV en Chile para BAIC con el nuevo modelo X35

Con una completa prueba de manejo de Santiago a Los Andes, Automotores Fortaleza, representante y distribuidor oficial de la marca Baic en Chile, continúa ampliando su line up de productos en Chile con la llegada de un nuevo integrante, el modelo X35, un SUV de tamaño mediano que conquistará a las familias chilenas por su calidad, equipamiento y prestaciones.

“Nuestros modelos Baic X25, que fue el primer SUV que introdujimos al mercado, y luego el X55, se han ganado un espacio dentro del mercado en base a su diseño, prestaciones, buen nivel de acabado y de las terminaciones, eficiencia al andar, y principalmente por una relación destacada de precio y calidad. Y hoy estamos presentando un nuevo modelo, que básicamente nos hará entregar una nueva y excelente opción al público que busca una SUV de tamaño intermedio con un servicio post venta y el respaldo que entrega Automotores Fortaleza”, indicó Cristóbal Lessmann, Gerente de Negocio de Automotores Fortaleza.

Con la garantía más extensa del mercado, de 7 años o 150.000 kilómetros, el nuevo Baic X35 aterriza en Chile en dos distintas versiones que varían según su grado de equipamiento, ambas con motorización de 1.5 litro y transmisión manual de 5 velocidades.

El nuevo SUV mediano de la marca, llega a ampliar el line up de modelos de Baic en Chile, que hasta el presente lanzamiento, estaba compuesto por el furgón comercial Plus, el Hatchback Up y por los SUV X25 y X55. De esta manera Baic ofrece al público tres completas opciones dentro del segmento, de acuerdo a los distintos presupuestos, necesidades y requerimientos de los distintos usuarios.

