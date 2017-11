Baja 300: Tomás De Gavardo Correrá Por El Título Y El Récord De Ser El Campeón Más Joven

El piloto de 18 años de edad, que el lunes rinde la PSU, está a sólo 10 unidades de coronarse campeón de Chile de la temporada 2017 de Moto Rally Cross Country

A solo 10 puntos de ser campeón de Chile del Campeonato Nacional de Rally Cross Country se encuentra el juvenil piloto Tomás de Gavardo (KTM-Precorp-Michelin), quien tomará parte de la sexta y última fecha que se realizará entre La Serena y Chañaral de Aceituno los días sábado 25 y domingo 26 del presente con un recorrido de 300 kilómetros.

La prueba largará este sábado desde La Serena para dirigirse hacia el norte con punto de término el balneario Chañaral de Aceituno, en el límite de las regiones de Coquimbo y Región de Copiapó, en cuyos alrededores se disputará la etapa final, programada para el domingo.

Para la etapa inicial se prevé un enlace de 65 kilómetros desde La Serena hasta La Higuera, para al mediodía largar la etapa cronometrada con un recorrido de 160 kilómetros. La segunda etapa del domingo partirá a las 9:00 con un trazado de 110 kms. con partida y llegada en el mismo lugar.

“Estoy tranquilo-nervioso, como se dice. Estoy a pocos puntos de conseguir mi primer título, así que estoy enfocado en hacer una muy buena primera etapa y sumar entre 10 y 25 puntos para ser campeón”, indicó el piloto de 18 años, quien este lunes 27 tiene que rendir la PSU.

“El hecho de dar la PSU me tiene inquieto, no porque no esté preparado, sino porque debo correr este fin de semana y regresar a Santiago el mismo domingo desde Copiapó a Santiago en mi camioneta. Son 810 kilómetros… Por ello espero zanjar el campeonato el sábado”, explicó el estudiante secundario que de ganar la corona del Nacional, sería el primer piloto que lo consigue a los 18 años de edad.

Durante dos días los competidores recorrerán rutas en la zona precordillerana ubicada al norte de la Región de Coquimbo, realizando tramos en pequeñas cuestas, rutas pedregosas y amplios llanos de arena suave. Todo esto matizado con las grietas que dejaron las últimas lluvias, que harán que los competidores mantengan una constante concentración en pos de la meta de cada día.

Las actividades previstas para el sábado 25 consistirán en una Largada Protocolar en un centro comercial en La Serena, de acuerdo a lo coordinado con la Municipalidad local, punto desde donde los pilotos se trasladarán inmediatamente al lugar de partida de la primera etapa especial.

Felipe Prohens

El que podría haberle amargado las intenciones a Tomas es Felipe: “Pese a haber ganado la 1ra fecha del nacional, el hecho de haberme ausentado en el Atacama Rally, me deja sin posibilidades en el campeonato, en donde pretendo hacer un buen cierre. Estoy ya motivado ya con miras al 2018 en donde quiero sumar entre otras carreras el Mundial de Enduro Six Days”.

RANKING MOTOS RALLY CROSS COUNTRY

1° (15) Tomás de Gavardo, 240 puntos

2° (7) Giorgio Carboni, 200

3° (6) Germán Galleguillos, 175

4° (1) Daniel Gouet, 122

5° (41) Felipe Prohens, 87

