Benjamín Israel es el primer vencedor en el RallyMobil 2017

Un triunfo espectacular, con una diferencia mínima, obtuvo el binomio Benjamín Israel – Marcelo Der Ohannesian (Citroën DS3) en la primera fecha del Campeonato RallyMobil Gran Premio de Pichilemu al ganar por 2,5 segundos la carrera de 169 kilómetros de especiales. Con este triunfo, Benjamín Israel se conviertió en el único ganador de que ha tenido el Gran Premio de Pichilemu en sus dos versiones.

El mellizo Israel superó por escasos 2,5 segundos al campeón 2015 Cristóbal Vidaurre (Citroën DS3) y al número uno vigente de la serie R3, el penquista Jorge Martínez, por 43 segundos 9 décimas en una prueba rápida que dejó en el camino a 12 máquinas por fallas mecánicas y salidas de ruta.

Algo particular tiene Benjamín Israel (31 años) con esta zona costera. En la etapa sabatina había demostrado que podía estar a la cabeza de la prueba, pues de las seis especiales disputadas fue segundo en cinco. Este domingo, el primer ganador de la temporada venció en las dos especiales del comienzo y las otras seis se las repartieron Vidaurre (3) y Martínez (3). Pero Israel fue contundente a la hora de mantener las diferencias.

“Este es mi segundo triunfo en el RallyMobil y curiosamente en Pichilemu. Definitivamente, el terreno me acomoda mucho, además que junto a mi navegante (Marcelo Der Ohannesian) mejoramos la hoja de ruta. Creo que ahí estuvo la diferencia con Cristóbal (Vidaurre) y Jorge (Martínez)”, expresó el representante de Monster, ProCircuit, Citroën y Domino’s.

La segunda casilla fue para Cristóbal Vidaurre, quien se había alzado como el mejor de la etapa sabatina, por lo que la clasificación final fue bien evaluada por el piloto del equipo Conveyor Belt – Cooper Tires. “Benjamín tuvo una gran actuación. Yo creo la diferencia estuvo en la realización de la hoja de ruta, lo que tendremos que mejorar. Creo que será una temporada brava entres varios pilotos, lo que levanta el rendimiento de todos nosotros en la R3”, comentó Vidaurre.



En la categoría R2 se empina una nueva figura del rally, el capitalino de 27 años Emilio Fernández (Ford Fiesta T), quien venció por 38 segundos al internacional Francisco “Chaleco” López (Peugeot 208) y a Joaquín Ruiz de Loyzaga (Ford Fiesta T) por 1’02”5/10.

“Siento mucha felicidad porque este es mi primer triunfo en el RallyMobil y en mi segundo año de competencia. La idea es ir por más porque estoy trabajando para ello intensamente. La clave de esta victoria es la gran comunicación que tengo con Joaquín Riquelme (navegante)”, explicó el ingeniero mecánico que corre con los colores de Carnes Susaron.

En la R2 Lite, ganó el osornino Nicolás Pérez (Ford Fiesta), seguido del tomecino Patricio Muñoz (Peugeot 208) y del penquista Rodrigo Ruiz de Loyzaga (Ford Fiesta T). “Esto es un sueño para mí, porque desde chico que he estado en la ruta acompañando a mi padre y por fin logramos el primer lugar. Si bien algunos quedaron en el camino, es parte del rally y aún no puedo creer que tengo el trofeo en las manos”, comentó Pérez.

Franco Illino, en su Suzuki SX4 se quedó con la N3, escoltado por el porvenireño Gustavo Aguilar (Honda Civic) y por el penquista Jorge Arévalo (Suzuki SX4). “No fue fácil, además de los problemas en la caja en los días previos hoy se nos sumó un trompo que tuvimos y que nos costó un par de segundos. Esta victoria me fortalece en lo anímico y si se considera que me quedé con todos los puntos, me deja doblemente satisfecho”, expresó Illino.

Cabe recordar que Pedro Heller corrió como invitado en Pichilemu, lueciendo su Peugeot 208 R5. Era la primera vez que un auto de dicha categoría WRC se hacía parte del RallyMobil y no decepcionó, completando los tramos de la fecha en 1 hora y 32 minutos y 40 segundos, siendo el más rápido en la costa de la sexta región.

La próxima fecha, la segunda, se efectuará en la Región del Biobío por el Gran Premio de Concepción los días 5, 6 y 7 de mayo.

RESULTADOS GENERALES

Categoría R3

1° Benjamín Israel-Marcelo Der Ohannesian /Citroën DS3/ 1:35’37”6

2° Cristóbal Vidaurre-Rubén García /Citroën DS3 / 1:35’40”1

3° Jorge Martínez-Alberto Alvarez /Citroën DS3 / 1:36’21”5

Categoría R2

1° Emilio Fernandez-Joaquín Riquelme /Ford Fiesta T / 1:40’21”2

2° Francisco López-Nicolás Levalle /Peugeot 208 / 1:40’59”2

3° Joaquín Ruiz de Loyzaga-Felipe Saieg /Ford Fiesta T/ 1:41’23”5

Categoría R2 Lite

1° Nicolás Pérez-Guillermo Cárdenas /Ford Fiesta T/ 1:46’40”5

2° Patricio Muñoz-Miguel Racalt /Peugeot 208/ 1:46’44”3

3° Rodrigo Ruiz de Loyzaga-Juan Sanhueza / Ford Fiesta T/ 1:52’10”7

Categoría N3

1° Franco Illino-Christian Troncoso / Suzuki SX4/ 1:48’53”7

2° Gustavo Aguilar-José Esteban Rivas /Honda Civic / 1:49’30”4

3° Jorge Arévalo-Francisco Faúndez / Suzuki SX4 / 1:50’54”3

RANKING CATEGORÍAS

Categoría R3

1° Benjamín Israel / Citroën DS3 / 26 puntos

2° Cristóbal Vidaurre /Citroën DS3 / 20

2° Jorge Martínez / Citroën DS3 / 20

4° Cristóbal Ibarra / Renault Clio R3 / 12

Categoría R2

1° Emilio Fernández / Ford Fiesta T / 29

2° Francisco López / Peugeot 208 / 20

3° Joaquín Ruiz deLoyzaga / Ford Fiesta T / 18

Categoría R2 Lite

1° Nicolás Pérez / Ford Fiesta T / 22

2° Patricio Muñoz / Peugeot 208 / 19

3° Rodrigo Ruiz de Loyzaga / Ford Fiesta T / 13

Categoría N3

1° Franco Illino / Suzuki SX4 / 29

2° Gustavo Aguilar / Honda Civic / 20

3° Jorge Arévalo / Suzuki SX4 / 16

