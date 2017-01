Casale pierde valiosos minutos y la mesa del Dakar queda servida para Karyakin

Ignacio Casale (Yamaha) salía ilusionado a la jornada 11 para recuperar algo de tiempo y acercarse al ruso Sergey Karyakin (Yamaha), pero lo del líder camino a Río Cuarto ha sido extraordinario. Corriendo incluso con fiebre, el puntero se impuso al ‘Perro’.

De hecho, el del ruso ha sido el único quad hasta ahora en terminar la especial. Casale está actualmente décimo a 43 minutos del ganador, algo que no hace peligrar -por ahora- su segundo lugar en la general del Dakar.

Lo complicado es que este mal resultado deja al chileno a más de una hora de repetir lo hecho en 2014, que es ganar esta competencia. Más aún, las cosas se hacen complejas cuando solo restan 64 kilómetros cronometrados para dar por finalizada esta edición.

Karyakin, al llegar a la meta, preguntó por Casale, extrañado de la diferencia que le sacó. En ese momento, ante las consultas de la transmisión oficial, no quiso garantizar su triunfo al señalar: “Disfruté de la etapa e hice un buen ritmo. Hasta que no se termine el Dakar la victoria no está asegurada, así que en la última etapa no bajaré el ritmo”.

