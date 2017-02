CASALE, QUINTANILLA Y CORNEJO DICEN PRESENTE EN LA IX COPA ESEMAR EN RITOQUE

Con las participaciones de los pilotos Ignacio Casale (Yamaha), Leo Quintanilla (Honda) y José Ignacio Cornejo (Suzuki), entre otros, se disputará el sábado 18 de febrero la cuarta fecha y final del Campeonato Nacional Chile Arenas “IX Copa ESEmar” en el Fundo Las Palmas de Ritoque (Quinteros, Quinta Región).

Serán 18 las categorías participantes en las 2 ruedas, vehículos ATV y UTV que reunirán a más de 200 pilotos, a los que se suman hasta ahora Gabo Balut (Yamaha), Diego “Toro” Rojas (Kawasaki), Esteban Lanz (Suzuki) y Javier Gárate (KTM), quienes han sido importantes protagonistas de las fechas en Pelluhue, Caldera y Ritoque.

Unas de las sorpresas del cierre del torneo será la presentación en UTV de Ignacio Casale como invitado especial, segundo en la categoría Quads en el Dakar 2017 y ganador en la misma en 2014, quien participará en el boogie o UTV YXZ-1000R de Yamaha. Esta será la primera prueba oficial del piloto en este tipo de vehículo, ya que ha manifestado su intención de pasar a un coche 4 ruedas para el Dakar 2018.

Leonardo Quintanilla irá a Ritoque a demostrar toda su destreza y talento para defender el título del Chile Arenas 2016, aunque está en recuperación de una herida en una de sus manos, luego de clavarse una espina que lo ha tenido complicado.

Por su parte, el actual campeón Mundial Junior de Rally Cross Country, José Ignacio Cornejo, quien también cumplió su objetivo de terminar el Dakar 2017, siendo el mejor chileno en motos obteniendo el lugar número 28°, aseguró su participación para el 18 de febrero. “Si bien el año pasado no me fue bien, la ESEmar es una carrera que me gusta y en la que tuve resultados positivos en años anteriores. Llegué sexto dos veces y además me coroné campeón del 3 Arenas en 2014”, explicó Cornejo.

La IX versión de la Copa ESEmar, que se disputará sobre un circuito de 11 kilómetros, cuenta con los auspicios de SsangYong, KTM-Husqvarna, Honda, Suzuki Derco, Importadora Imoto / TM, Yamaha, Metzeler, Liqui Moly, Red Bull y Ubike.

