‘Chaleco’ López busca asegurar el liderato en Frutillar

Una intensa actividad con los medios de comunicación de Puerto Montt y de Frutillar ha tenido Francisco “Chaleco” López en su tercer año como piloto del Campeonato RallyMobil, que este fin de semana saldrá a defender por segunda vez consecutiva el liderazgo en la categoría R2 durante el Gran Premio de Frutillar, cuarta fecha del certamen nacional.

Aparentemente se le ve tranquilo y seguro al ex campeón mundial de rally cross country luego de defender el primer lugar en el ranking tras ganar en Concepción y Los Ángeles. Sin embargo, en su interior, el de Teno sabe que en cada carrera hay que andar al máximo para mantener la primera posición.

“Ha sido un año bueno, muy distinto al pasado. Esta temporada ha sido competitiva y el auto me ha respondido pese a algunos errores que he cometido. Lo importante es que he ido de menos a más en una gran lucha con Emilio (Fernández)”, comentó el piloto del Team Copec, Moto X, Cooper Tires, BCI Seguros, Red Bull, Mahindra, Sodexo y Würth, quien corre junto a su navegante Nicolás Levalle.

Para Frutillar, “Chaleco” López se ha preparado para mucha lluvia, sin embargo en la medida que se acerca el fin de semana, el clima ha ido mejorando. “Los pronósticos del tiempo eran para asustarse, pero afortunadamente parece que habrá menos lluvia, lo que es bueno para todos, especialmente para el público”, expresó el maulino.

Francisco López terminó de trabajar en el auto el fin de semana pasado luego del volcamiento exprés que sufrió en Los Ángeles, ya que quedó parado y pudo seguir corriendo.

“Tuvimos fortuna con el Nico (Levalle) de quedar en las cuatro ruedas. Así pudimos terminar y ganar. Ojalá acá se dé todo normal para seguir en pos del título de la categoría R2. Para eso nos hemos preparado con una buena hoja de ruta y trabajando mucho la concentración”, concluyó López, quien hace dos meses fue papá por primera vez.

La carrera constará de un total de 717 kilómetros, de los cuales 187 serán de especiales, convirtiéndose Frutillar en una de las pruebas más extensas en los 18 años de historia del RallyMobil.

RANKING CATEGORÍA R2

1° Francisco López / Peugeot 208 / 69 puntos

2° Emilio Fernández / Ford Fiesta T / 59

3° Joaquín Ruiz de Loyzaga / Ford Fiesta T / 32

3° Felipe Rossi / Peugeot 208 / 32

5° Eduardo Kovacs / Opel Adam / 31

Comentarios

Comentarios