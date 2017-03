‘Chaleco’ López e Ignacio Casale se suman al Car Cross

Los fanáticos del mundo tuerca se dieron cita en el Mall Sport para conocer de cerca los Car Cross. En el lugar, pilotos de la talla de Francisco “Chaleco” López e Ignacio Casale hablaron de la adrenalina que les provoca manejarlos y, por lo mismo, serán parte de la primera competencia en Chile de este deporte motor, agendada para el 18 de marzo, desde las 15 horas, en el Centro de eventos Luxor.

Se trata de autos monoplaza que miden 1,20 metros de alto, pero que alcanzan los 100 km por hora en 3 segundos. Pese a su tamaño, el potente rugir de sus motores impactó en vivo y resonó en los oídos de los invitados al lanzamiento.

Ramón Torres, único piloto chileno que compite en el World Rally Championship (categoría R5) y quien trajo los Car Cross a Chile, comentó que “este es un deporte masivo en Europa, especialmente en España. Los autos pueden correr sobre cualquier superficie, incluso nieve, y lo particular es que reúne a pilotos de distintas disciplinas, como Rally, Karting y Motociclismo, en una sola competencia. Además, todos los autos son iguales mecánicamente, desde las pastillas al disco de freno, para que al competir lo importante sólo sea el talento del piloto, su muñeca, y nada más”.

Respecto a la primera competencia, donde se espera que se enfrenten alrededor de 20 pilotos, Torres anunció que una carrera de Car Cross “es un espectáculo que impacta a la vista y los oídos”.

El evento estará a cargo de Prokart, especialista en la producción de eventos deportivos y de alto impacto. Francisco Riquelme, gerente general, explicó que “será un evento familiar y ya estamos trabajando en todos los detalles. Vamos a construir una pista en el terreno del Centro de eventos Luxor, que medirá aproximadamente 1 km, y que incluye un tramo de cemento y otro de tierra, para que la gente pueda apreciar cómo responden los autos. Todo esto con las medidas de seguridad necesarias, tanto para resguardar al público en las graderías, como a los pilotos”. Y agregó que “lo interesante del fixture es que el desarrollo de la competencia no hace predecible el final, la emoción es continua. No se sabe quién ganará hasta los últimos minutos de la carrera. He visto los autos y son realmente increíbles”.

Para Chaleco López, los Car Cross “son autos parecidos más a una moto al manejarlos. Son la mezcla perfecta para pasarlo bien y una disciplina nueva siempre va a ser bienvenida”. Ignacio Casale, en tanto, ya se prepara para acelerar a fondo: “La idea de correr con varios vehículos al mismo tiempo en una pista de un kilómetro de largo es muy entretenido y le da un plus extra a mi carrera deportiva. Car Cross me motiva porque comparto con amigos, pilotos de motocross con los que corría cuando era más niño y pilotos como Chaleco, con el que compartí varios Dakar”.

En el lanzamiento también estuvieron presentes parte de los pilotos que competirán el 18 de marzo, como Benjamín, Samuel y Vicente Israel (Rally), Germán Lyon (Motocross), Pablo Yarur (Karting), Juan Carlos Campos (Automovilismo), Gonzalo Martino (Karting) y Eduardo Urmeneta (Enduro).

Las entradas ya están a la venta en Puntoticket.cl y van desde los $7.700 pesos.

Comentarios

Comentarios