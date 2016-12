Chevrolet presenta el All New Cruze Hatchback y cierra los lanzamientos 2016

En marzo Chevrolet decidió presentar en Chile la sexta generación del Chevrolet Camaro, un ícono que logró sorprender a todos con sus novedades y que se convirtió en el inicio de la ampliación del portafolio de la marca. Diez

meses después, la compañía ha logrado presentar 12 nuevos modelos en el país, que finaliza con el lanzamiento del All New Chevrolet Cruze Hatchback en Chile.

“General Motors es una compañía que funciona sobre la base de la planificación con estrategias definidas a mediano y largo plazo, y que está siempre en función de nuestros clientes. Tal como previmos, este año ha sido un periodo de transición en el cual nuestro foco principal ha estado en la renovación del portafolio, como lo han podido apreciar

nuestros clientes”, explica Fernando Agudelo, presidente y director gerente de General Motors Chile, Perú y Bolivia.

Dentro de los productos que se han presentado en el mercado automotriz, se encuentran elCamaro Six, en su versión coupé, convertible y su edición especial Fifty, la Chevrolet Silverado, la SUV Captiva, el ícono mundial de la marca All New Cruze, el auto juvenil All New Onix, el sedán deportivo Prisma, los familiares Spin y Cobalt, la reincorporación de la camioneta Chevrolet Montana, y ahora el lanzamiento del compacto deportivo Cruze Hatchback.

Hecho para sorprender

El All New Chevrolet Cruze Hatchback es un auto que logra sorprender a cualquiera debido a su apariencia deportiva, diseño aerodinámico, gran equipamiento y tecnología. Además, su motor de 1.4 Turbo y 153 HP sorprende a todos cada vez que acelera, entregando potencia y rendimiento. Control de tracción y estabilidad, climatizador, cuatro airbags y el sistema de infotainment Mylink son parte del equipamiento estándar de este nuevo modelo

que llegará a Chile en dos versiones mecánica y automática, ambas con cajas de 6 velocidades.

“El All New Chevrolet Cruze Hatchback pretende sorprender a todos debido a su diseño y equipamiento. Es un auto que está creado para las personas de hoy, con tecnología, conectividad y la mejor performance, por lo que esperamos que tenga una gran acogida de parte de los chilenos”, explica Marcelo Sepúlveda, director comercial de Chevrolet Chile.

Pura tecnología

El nuevo integrante del portafolio de Chevrolet, entrega toda la conectividad al conductor gracias al sistema de

infotainment Mylink, exclusivo de Chevrolet. Con la integración de Apple carplay y Android auto, se puede estar conectado en todo momento con la vida digital mediante una forma sencilla e inteligente. Sin descuidar la seguridad de los pasajeros, el All New Chevrolet Cruze Hatchback se transforma en uno de los más conectados de su segmento.