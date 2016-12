Chile Dunas propone aventura, competencias y un gran ambiente en Copiapó

El Chile Dunas será un evento a lo grande. Se trata de una aventura en pleno desierto, aprovechando todo lo que entregan las Dunas de Copiapó. “Se ha propuesto unir lo mejor de las experiencias Off Road sobre arena, las travesías tipo raid con competencias opcionales. Pero no solo eso, hemos elevado aun más el nivel de dificultad en esta aventura al incluir un concepto innovador, la participación será grupal y no individual” cuenta el organizador, Israel Terrazo.

El campamento base estará ubicado en pleno desierto, cercano a rutas de abastecimiento, en el sector Hacienda Margarita. Ahí podrán encontrar baños, duchas, comedores, espacio para fiestas, banquetería completa tipo buffet, iluminación, guardias de seguridad, ambulancia y todo lo necesario para vivir un grato momento. Cercano al lugar de campamento hay lugares con cabañas para quienes deseen alojarse allí, las cuales deberán ser tratadas de manera individual y directa.

Todo comienza el 14 de enero, para finalizar el 17 de enero de 2017. Terrazo agrega que la idea es que todos se animen a participar y señala: “No todos están obligados a competir. Quienes deseen solo disfrutar de la experiencia raid podrán hacerlo sin problema. Solo se realizara una competencia durante la jornada de colación, el resto de la ruta será tipo raid con complejidad alta”. El primer día se hará una ruta nocturna a las 21:30 hrs con una duración máxima de 3 horas, para posteriormente disfrutar de la fiesta de inauguración y asado de bienvenida.

Sobre el objetivo de realizar el recorrido de forma grupal y no individual, el organizador explica: “Cada equipo se encargará de brindar el apoyo a los miembros de su grupo, en caso de que tengan alguna complicación. En las competencias puntuables pueden también brindar apoyo, con el objetivo de conseguir los puntos en juego. Lo anterior se puede hacer, por ejemplo, remolcando al compañero con eslingas o winches para que alcance la cumbre. De esta manera, el desarrollo del evento completo no se ve afectado por retrasos”.

Los grupos, como mínimo, contarán con cuatro vehículos. Solo se permitirá en esta edición la participación de jeeps o camionetas. No existe un límite máximo de vehículos para cada equipo. A cada uno de ellos se le entregará una camiseta con su color representativo, y deben utilizar dicha camiseta durante las competencias a modo de identificar a los integrantes. Si un miembro de algún equipo requiere ayuda, sus compañeros son los responsables de entregar la asistencia requerida. A lo menos un integrante del equipo debe contar con radio VHF para recibir las instrucciones de competencia.

Sobre las competencias, Terrazo cuenta que “tendrán un tiempo definido, durante el cual el equipo completo debe esforzarse por cumplir el objetivo. Más que trepadas, se enfocará en las habilidades de los pilotos para enfrentar diferentes tipos de dunas”. Por seguridad, el organizador agrega que “la ingesta de alcohol no estará permitida durante el desarrollo de la ruta. Solo estarán permitidas las bebidas alcohólicas en el campamento base. El objetivo es realizar un evento seguro y sin accidentes. El uso de casco será requerido para las competencias. Recordemos que todos debemos llegar a nuestros hogares sanos y salvos”.

Todos los asistentes tendrán un reconocimiento por su participación, pero el grupo que obtenga el primer lugar tendrá un premio de $600.000, el segundo lugar uno de $400.000 y el tercer lugar se llevará $200.000.

La fecha máxima para inscripciones será el 25 de diciembre. El valor de la inscripción para piloto y copiloto, por persona será de $85.000. En el caso de que en el vehículo asista un tercer o cuarto acompañante el valor por persona será de $40.000. Niños hasta 14 años asisten gratis, sin costo de inscripción.

Los datos para transferencia o deposito que entrega la organización de Chile Dunas son los siguientes:

Cuenta corriente Banco de Chile 118-06329-04 a nombre de Israel Terrazo, RUT 14.114.378-6, correo para confirmación chiledunas@gmail.com

El valor de inscripción da derecho a lo siguiente:

-Uso completo de las instalaciones de campamento tipo bivouac

-Desayuno, colación y cenas diarias

-Acceso a fiesta de inauguración

-Entrega de logos, números, regalos promocionales

Comentarios

