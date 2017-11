Chilena Ignacia Riveros gana Campeonato Latinoamericano de Motocross 2017

Con un espectacular triunfo la piloto de 16 años del equipo Kawasaki Cross Team, IgnaciaRiveros, se quedó con el título del Latinoamericano de Motocross en la categoría de 85 cc, realizado el fin de semana en Pucón, Región de la Araucanía.

En el barroso circuito de Eltit Park, se enfrentaron las representantes del todo el continente, en la categoría WMX, donde se muestra el poder femenino en el dirt bike, justamente donde Ignacia Riveros comienza a brillar con un prometedor futuro al enfrentar la primera manga con estoicismo, con un barro cegador. Difíciles condiciones que la relegaron al tercer lugar en la primera manga, pero ni Ignacia, ni el equipo Kawasaki Cross Team estaban dispuestos a rendirse. “La primera manga me quedé con el 3er. lugar, estuvo muy peleada pero lamentablemente en las últimas vueltas me tuve que sacar las antiparras y no lograba ver nada con todo el barro que había”, afirmó la piloto nacida en Santiago.

La segunda manga dio cuenta de la madurez y talento de la piloto de “La Máquina Verde”, que tomó la punta desde el comienzo y mostró un sólido liderazgo a lo largo de todo el difícil trazado. “La pista estaba en extremo difícil por lo que la prioridad era no cometer errores. En ese sentido me ayudó mucho la puesta a punto del equipo que configuró la moto para que estuviera lo más dócil y controlable en esas condiciones”, relató la juvenil campeona del equipo.

Con este resultado, Ignacia Riveros se tituló campeona Latinoamericana de WMX, cuando quedan 2 fechas para el cierre del Campeonato Nacional de Motocross, que decidirá el final del año para los miembros del equipo más grande de Chile en motocross; elTeam Kawasaki YPF Elaion Moto.

“Estamos felices por Ignacia y por el resto del equipo, incluyendo a su compañera Soledad Leyton y a todos los pilotos, en las distintas categorías. No se trata tan sólo de ganar carreras, ni de buscar sólo el éxito, creemos en el trabajo consistente a largo plazo, que hoy vemos como rinde fruto con una piloto tan joven y talentosa como Ignacia”, afirmó Rodrigo Gutiérrez, gerente de marketing de Cidef, representante en Chile de Kawasaki.

