Confirmado: Quintanilla es el nuevo líder del Dakar

La cuarta etapa ha sido demoledora para las ambiciones del vigente campeón Toby Price, que ha sufrido una caída aparatosa a gran velocidad. Su compañero de equipo Matthias Walkner ha asumido su responsabilidad ganando la etapa, pero el chileno Pablo Quintanilla se quedó con el liderazgo de las Motos. En coches, Cyril Despres se ha hecho con la etapa y lidera la clasificación general.

Al finalizar la jornada los pilotos del equipo Honda HRC: Joan Barreda, Michael Metge y Ricky Brabec recibieron una penalización de una hora por haber cargado combustible en una zona no eprmitida dentro de la neutralización.

Con esta sanción, Pablo Quintanilla es el nuevo líder del Dakar 2017!

EL RESTO DE LOS CHILENOS

MOTOS

El ingreso del Dakar a territorio boliviano no hizo más que añadirle crudeza a la ya épica competencia. Los abandonos por accidente del campeón australiano Toby Price (KTM) y del italiano Alessandro Botturi (Yamaha) son un ejemplo, sin embargo, el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), consiguió el primer lugar en la clasificación general gracias a una penalización al español Joan Barreda por cargar combustible en un lugar no permitido.

Pablo Quintanilla: “El accidente de Toby (Price) habla de la dureza de la etapa. Uno como piloto sabe a lo que está expuesto en el Dakar, pero lo lamento mucho porque es mi amigo. En lo competitivo fue un día duro. Partimos con mucho fuera de pista en altura, dunas blandas, la moto con poca potencia y el físico también con menos energía. Traté de dosificar la fuerza para aguantarlo a buen ritmo, pero saliendo de las dunas perdí tiempo buscando un camino poco visible en la vegetación y me desgasté harto. Con respecto a mi primer lugar en la general, no me lo esperaba”.

José Ignacio Cornejo: “Por fin estoy recuperando terreno, porque al comienzo comí mucho polvo por venir en el grupo de atrás. Hoy me fue bien porque no cometí errores en el trayecto que fue de harta navegación sobre dunas blandas a más de cuatro mil metros. Queda mucha carrera aún. La idea es seguir avanzando y recuperar lugares”.

Patricio Cabrera: “Estoy peleando cada segundo De la posición 48, se logró repuntar a la posición 44. El calor de estos días ha sido intenso, pero gracias a la indumentaria que llevo es posible soportar las altas y bajas temperaturas. Quien hizo posible esto fue Felipe Bustamante, el genio detrás de Trotamundos”.

Resultados Etapa 4 San Salvador de Jujuy (Argentina)-Tupiza (Bolivia)

Especial de 416 kms. Total: 521 kms.

1° Matthias Walkner /AUT/KTM/ 4 horas 57 minutos 22 segundos

2° Xavier De Soultrait /FRA/Yamaha/ + 05m58s

3° Michel Metge /FRA/Honda/ + 08m18s

5° Pablo Quintanilla /Husqvarna/ + 09m22s

28° José Ignacio Cornejo /KTM/ + 47m28s

63° Patricio Cabrera /Kawasaki/ + 01h39m37s

68° Cristóbal Guldman /Kawasaki/ + 01h45m42s

101° Marco Reinike /KTM/ + 3h40m45s

Clasificación General

1° Pablo Quintanilla /Husqvarna/ 12 horas 54 minutos 02 segundos

2° Matthias Walkner /AUT/KTM/ + 02m07s

3° Stefan Svitko /SVK/KTM/ + 05m52s

34° José Ignacio Cornejo /KTM/ + 02h34m37s

47° Patricio Cabrera /Kawasaki/ + 03h14m41s

75° Cristóbal Guldman /Kawasaki/ + 04h50m51s

101° Marco Reinike /KTM/ + 07h38m57s

QUADS

Ignacio Casale: “Hoy tuve una etapa muy dura, pero positiva. Me extravié aproximadamente media hora en el kilómetro 32, perdí mucho tiempo. Tuve que apretar el ritmo para empezar a recuperar el tiempo. Estoy contentísimo, tranquilo, no he ganado ninguna etapa y estoy segundo, ese era el objetivo, no volverse loco. He estado con la cabeza bien fría y por suerte pudimos hacer bien las cosas”.

Resultados Etapa 4 San Salvador de Jujuy (Argentina)-Tupiza (Bolivia)

1º Walter Nosiglia /BOL/Honda/ 06h06m22s

2° Sergey Karyakin /RUS/Yamaha/ + 11m28s

3° Daniel Domaszewski /ARG/Honda/ + 19m12s

9º Ignacio Casale /CHL/Yamaha/ + 33m22s

Clasificación General

1° Sergey Karyakin /RUS/Yamaha/ 16h18m42s

2º Ignacio Casale /CHL/Yamaha/ + 00m28s

3° Simon Vitse /FRA/Yamaha/ + 03m00s

AUTOS

Resultados Etapa 4 San Salvador de Jujuy (Argentina)-Tupiza (Bolivia)

1° Cyril Despres-David Castera /FRA/Peugeot/ 04h22m55s

2° Mikko Hirvonen-Michel Perin /FIN/FRA/Mini/ + 10m51s

3° Nani Roma-Alex Haro /ESP/Toyota/ + 12m51s

9° Boris Garafulic-Filipe Palmeiro /CHL/PRT/Mini/ + 32m48s

30° Juan Carlos Vallejos-Leonardo Baronio /CHL/PER/Toyota/ + 02h18m32s

Clasificación General

1° Cyril Despres-David Castera /FRA/Peugeot/ 11h33m16s

2° Stéphane Peterhansel-Jean Paul Cottret /FRA/Peugeot 3008/ + 04m08s

3° Mikko Hirvonen-Michel Perin /FIN/FRA/Mini/ + 05m04s

9° Boris Garafulic-Filipe Palmeiro /CHL/PRT/Mini/ + 1h21m20s

29° Juan Carlos Vallejos-Leonardo Baronio /CHL/PER/Toyota/ + 05h55m22s

