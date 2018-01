Dakar 2018 categoría Motos: ¿Quien se lo lleva este año?

Se esperan 142 pilotos de motos en la salida de la 40ª edición del Dakar el próximo 6 de enero en Lima. Sam Sunderland, vigente campeón, ganó en 2017 después de finalizar el rally por primera vez.

Aunque KTM se alza como favorita en todos los pronósticos, las opciones al título parecen estar bien repartidas, también entre los rivales de Honda, Yamaha y Husqvarna, siempre al acecho.

“Probablemente hay 10 pilotos capaces de ganar en la salida del Dakar”. Con este pronóstico que no enfadará a nadie, Sam Sunderland no se olvida de incluirse a sí mismo en el cómputo de aspirantes al título. Y con el número 1 que lucirá en la moto y en su traje, resulta tentador colocarle en lo alto de la lista. Sin embargo, el análisis del británico recalca ese cambio de era desde la época en la que los amos de la regularidad eran indiscutiblemente Cyril Despres y Marc Coma, que se repartían los títulos. El nuevo líder del equipo KTM sabe que en rally raid pueden pasar muchas cosas y echar por tierra un destino victorioso. Precisamente eso le sucedía esta temporada, al dejar escapar el título de campeón en motos, quedando en manos del chileno Pablo Quintanilla, al verse bloqueada su moto por las fuertes lluvias en el Rally de Marruecos. Podría alzarse ganador Toby Price, antiguo campeón presente en el rally, buen conocedor de lo difícil que es defender un título. El añp pasado, el australiano dejaba la carrera en la cuarta etapa por una fractura de fémur y pasaba gran parte del año recuperándose de la lesión. Pese a las incertidumbres que planean sobre estos dos pilotos a la cabeza, al equipo KTM no le faltan argumentos para ir a por una 17ª victoria consecutiva. Matthias Walkner, segundo el año pasado, llega como campeón del Rally de Marruecos, en el que su compañero de equipo Antoine Méo (4º) también recordó que es un piloto a tener en cuenta.

Aunque por el momento se han tenido que contentar con galardones secundarios y victorias de etapa, los contrincantes de KTM no se rinden y, una vez más, demuestran ser más que capaces de pelearse al máximo nivel. La amenaza es constante con Honda, que dispone, tal vez, con Joan Barreda del piloto más rápido, aunque no sea el más regular (¡19 victorias de especial en el contador!). Sin embargo, las grandes bazas del equipo HRC serían más bien Paulo Gonçalves (2º en 2015), siempre y cuando se haya repuesto completamente de su reciente caída en un entrenamiento, y Kevin Benavides, que tuvo que abandonar en 2017, pero que pisaba los talones a Walkner hace algunas semanas en Marruecos (2º). Desde su retorno al primer plano, Yamaha ha conocido el podio final gracias a David Frétigné (2009), Helder Rodrigues (2011, 2012) y Olivier Pain (2014). Además, ahora puede contar con un efectivo rejuvenecido con Adrien van Beveren (4º en 2017), Franco Caimi, el mejor novato de la última edición (8º) y Xavier de Soultrait, ganador del Merzouga Rally y respectivamente 4º y 5º en las pruebas argentinas y chilenas del Campeonato del Mundo. En este sentido, el piloto más regular de esta temporada, y también de 2016, ha sido Pablo Quintanilla, bicampeón mundial de Rally Cross Country, que vuelve con una Husqvarna. Así que, Sam, ¡a nosotros nos salen 11 pilotos!

