Dakar2018 A Pablo Quintanilla se le escapó la tercera etapa, pero subió al Top 3: “El ritmo ha sido alto y no puedes relajarte”

Los valles de arena de San Juan de Marcona le vinieron bien a Pablo Quintanilla, porque pudo remontar posiciones y cerrar la tercera etapa poniéndose tercero en la clasificación, a solo cinco minutos del lider de la general, Sam Sunderland.

La carrera de ayer, que tuvo 299 kms de sector selectivo entre Pisco y esta localidad costera del sur de Perú, la ganó el británico San Sunderland, acompañado en las primeras posiciones por el argentino Kevin Benavides, el australiano Toby Price y el estadounidense Ricky Brabec.

La labor del chileno del team Rockstar Husqvarna, y recientemente auspiciado por Transportes Artisa, era excelente y lideraba la prueba especial hasta los 50 kilómetros finales, donde erró el rumbo junto con el español Barreda y el austríaco Walkner, cediendo minutos que a la postre lo dejaron quinto, a 5’08” del inglés. La cuarta etapa será de 330 kms cronometrados por San Juan de Marcona, con la singularidad que los 15 primeros de la categoría largarán en hilera al mismo tiempo.

Al respecto, Pablo Quintanilla declaró que a pesar de lo ocurrido sobre el final, “tuve un mejor día, me repuse bien de las molestias físicas y apreté mucho en la etapa. Estuve adelante, fui el más rápido en buena parte del recorrido y solo al final un error me quitó algo de lo que había ganado, pero el objetivo de hoy era subir en la general y lo conseguimos (…) Van tres días de carrera, es evidente que el ritmo ha sido alto desde el comienzo y en este nivel no puedes relajarte ni un día. Estoy haciendo mi trabajo, siendo consistente en la búsqueda de mis objetivos”.

Comentarios

Comentarios