Dakar2018 coronó a sus campeones: KTM alarga su leyenda e Ignacio Casale campeón de principio a fin

Solo restaban 120 kilómetros cronometrados para definir las posiciones del #Dakar2018. Hubo muchos caídos durante esta edición, incluso quienes peleaban por los primeros lugares, por lo cual nada estaba definido hasta que se cruzara la meta instalada en Córdoba, Argentina, cuyo trayecto final estuvo compuesto completamente por tierra. La verdad es que solo cinco pueden gritar campeón, pero un importante grupo de competidores se va emocionado y feliz por haber finalizado uno de los dakares más difícil de los últimos años.

[MOTOS] MATTHIAS WALKNER LE DA EL 17° TÍTULO CONSECUTIVO A KTM.

Parecía algo que se veía esfumar luego del retiro de Sam Sunderland en la cuarta etapa, pero finalmente las cosas se dieron y KTM logró su decimoséptimo título consecutivo a KTM en categoría motos. Primero por el retiro por lesión de cartas fuertes como Joan Barreda (Honda) y por largos pasajes líder Adrien van Bereven (Yamaha), este último a solo cinco kilómetros de finalizar la décima etapa por una fuerte caída.

Precisamente dicha jornada fue clave debido al despite de varios pilotos en el último tramo, entre ellos, Kevin Benavides (Honda) y Toby Price (KTM), segundo y tercero en la general, respectivamente, y donde el único piloto de punta que no se equivocó fue el austríaco Matthias Walkner, lo que a la postre le significó su primer título tras haber sido segundo en 2017.

Para la estadística, la victoria de la última etapa se la llevó Kevin Benavides, seguido por Toby Price y Antoine Meo, mientras que en cuanto a actuación de chilenos, Pablo Quintanilla – que no estuvo exento de dificultades – y José Ignacio Cornejo finalizaron en el Top Ten, a la vez que un luchador Patricio Cabrera – que hizo las últimas dos etapas con una fractura en el brazo – completó su quinto Dakar en seis experiencias. “Fue un Dakar largo, con muchas adversidades y que a veces se veía imposible terminar. Fue dificil para todos… siempre se puede mejorar, y una va tomando ventajas… No baje los brazos nunca, y estoy con las ganas de seguir avanzando, aprendiendo, no solo en lo deportivo”, declaró Quintanilla a Fox Sports.

CLASIFICACIÓN FINAL: 1° Matthias Walkner (AUT) 44h06’01”; 2° Kevin Benavides (ARG) +16’53”; 3° Toby Price (AUS) +23’01”, 4° Antoine Meo (FRA) +47’28”; 5° Gerard Farres Guell (ESP) +47’28”; 8° Pablo Quintanilla (CHI) +2h24’05”; 10° José Ignacio Cornejo (CHI) +2h42’36”; 38° Patricio Cabrera (CHI) +12h30’48”.

[AUTOS] PEUGEOT REPITIÓ TÍTULO CON SÁINZ CAMPEÓN. AUNQUE CON ALGUNAS ESPINAS. Era el último año de Peugeot en el Dakar, por lo cual se querían retirar en grande, considerando que en la edición anterior obtuvieron el soñado 1-2-3. Pero si bien aquello no ocurrió, se quedó con el puesto más alto del podio, con el segundo título del español Carlos Sáinz, quien partió con algunas dificultades en las primeras dos jornadas.

Sin embargo, la escudería pasó malos ratos con una avería de Cyril Despres, que lo dejó sin chances de primeros lugares, quedando 31°, a lo que se sumó el retiro de Sébastien Loeb y dos fallas mecánicas de Stéphane Peterhansel – quien iba arrimado al título y podio – que finalmente lo dejó con el cuarto lugar. El segundo puesto y tercer puesto en resumen quedó para Toyota, con Nasser Al-Attiyah y Giniel De Villiers, respectivamente, este último ganador del trayecto final.

En cuanto a los chilenos, Boris Garafulic selló un Dakar increíble. Parecía retirado en la segunda jornada por una colisión con el saudí Yazeed Al-Rajhi, que lo mandó al 62° puesto de la general, pero que en las restantes etapas no bajó del Top 15 – con un 7° y 9° lugar inclusive – que lo hizo remontar casi cincuenta posiciones para finalmente coronarse con un excelente 13° puesto. En tanto, Juan Carlos Vallejo, quien también sufrió algunos problemas mecánicos al inicio, pero que se fue afirmando para terminar su tercer Dakar en igual número de presencias, firmando el 34° lugar.

CLASIFICACIÓN GENERAL: 1° Carlos Sáinz (ESP) 49h16’18”; 2° Nasser Al-Attiyah (QAT) +43’40”; 3° Giniel De Villiers (RSA) +1h16’41”; 4° Stéphane Peterhansel (FRA) +1h25’29”; 5° Jakub Przygonski (POL) +2h45’24”; 13° Boris Garafulic (CHI) +12h49’42”; 31° Cyril Despres (FRA) +45h19’10”; 34° Juan Carlos Vallejo (CHI) +55h27’12”.

[QUADS] IGNACIO CASALE, SÓLIDO CAMPEÓN: “Hemos logrado una carrera maravillosa, la mejor carrera y el mejor Dakar de mi carrera deportiva”

El chileno Ignacio Casale en la previa anunció que llegaba en su mejor momento, pero aún así no se confiaba, y planteó desde principio a fin una carrera en donde la fuerza mental se impuso a la velocidad, aunque le sacó más de 1 hora y media a sus escoltas.

Ganó la primeras tres etapas, y no soltó nunca más el liderato, algo que jamás había pasado en esta competencia. A pesar de que impuso desde el principio una clara ventaja, en el camino se quedaron quienes pudieron haberle amagado la fiesta, como en el caso del ruso Sergei Kariakin, campeón del año pasado, y el argentino Pablo Copetti, que abandonaron en las primeras jornadas.

Posterior a las tres primeras victorias de etapa, hizo una carrera tranquila sin mucho apuro para no tomar riesgos innecesarios, aunque nunca en una jornada bajó del cuarto lugar, ganando la décima y coronando un indiscutido bicampeonato (antes fue campeón en 2014) al ser el más rápido en el trayecto final, en donde llegó a la meta en 1 hora, 43 minutos y 25 segundos, seguido por el paraguayo Nelson Sanabria (+1’21”) y el argentino Nicolás Cavigliasso (+1’36”), quien fue la gran sorpresa de las cuadrimotos, con dos victorias de etapa en su debut y terminando en el segundo lugar de la clasificación general. Tercero fue su compatriota Jeremías González.

“La verdad es que llegué muy bien preparado para esta edición. Después de que gané en 2014, me tocaron muchas fallas mecánicas, lesiones y cosas negativas. Este año llegué con mucho entrenamiento y una buena moto, con un gran meta. Hemos logrado una carrera maravillosa, la mejor carrera y el mejor Dakar de mi carrera deportiva, con todas las etapas muy parejas, muy adelante, que nos significó hacer un buen promedio y estar aquí con una gran diferencia sobre el segundo. Gracias a todos los que hicieron esto posible, y poder demostrarle a la gente que con sacrificio y trabajo se pueden lograr las cosas”, señaló Casale a Fox Sports.

CLASIFICACIÓN FINAL: 1° Ignacio Casale (CHI) 53h47’04”; 2° Nicolás Cavigliasso (ARG) +1h38’52”; 3° Jeremías González (ARG) +2h08’14; 4° Marcelo Medeiros (BRA) +4h30′; 5° Alexis Hernández (PER) +4h38’53”.

[SxS] REINALDO VARELA SE IMPUSO CON AUTORIDAD. El brasileño Reinaldo Varela tomó la punta en la quinta etapa y de ahí se mantuvo hasta el final, convirtiéndose en el primer campeón de esta debutante categoría, a pesar de que el francés Patrice Garrouste estuvo acechándolo con fuerza durante toda la segunda parte del Dakar. La última etapa fue ganada por el argentino Leo Larrauri, quien terminó sexto en la general.

CLASIFICACIÓN FINAL: 1° Reinaldo Varela (BRA) 72h44’06”; 2° Patrice Garrouste (FRA) +57’37”; 3° Claude Fournier (FRA) +10h09’25”.

[CAMIONES] EDUARD NIKOLAEV SUFRIÓ SOBRE EL FINAL, PERO SE QUEDÓ CON SU TERCER DAKAR. La primera parte del Rally Dakar 2018 fue dominada absolutamente por Eduard Nikolaev, firmando una diferencia más que cómoda. Pero no contaba que estaba detrás el argentino Federico Villagra, quien en la segunda parte se fue con todo, y tras finalizar la penúltima etapa, se había puesto a SOLO un segundo del ruso. Sin embargo, en la jornada de ayer, el sudamericano estuvo arriba en el primer tramo, pero los problemas mecánicos lo llevaron a abandonar en su natal Córdoba. Por lo cual, Eduard Nikolaev (Kamaz) solo le restó rematar y quedarse con su tercer Dakar, el segundo consecutivo. La última etapa fue para Ton van Genugten, que se encendió tras el día de descanso, pero no le alcanzó para el Top 5.

CLASIFICACIÓN FINAL: 1° Eduard Nikolaev (RUS) 54h57’37”; 2° Siarhei Viazovich (BLR) +3h57’17”; 3° Airat Mardeev (RUS) +5h22’34”; 4° Artur Ardavichus (KAZ) +6h38’22”; 5° Martin Macik (RCH) +7h58’48”.

