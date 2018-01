Dakar2018 El panorama y reacciones de los chilenos dakarianos a una fecha del final: Ignacio Casale busca el bicampeonato

Partieron ocho chilenos, pero solo quedan seis, tras los abandonos de Cristóbal Guldman (Etapa 4) en motos y Giovani Enrico (Etapa 8) en quads, ambos por problemas mecánicos. Bajo este escenario, Pablo Quintanilla quedó casi sin opciones de podio en motos, aunque sí está entre los diez mejores, algo que también quiere afianzar José Ignacio Cornejo, mientras que Patricio Cabrera, a pesar de sus lesiones, se apresta a finalizar su quinto Dakar. En autos, Boris Garafulic repuntó harto tras su dura avería en la segunda jornada y ya está entre los 15 primeros (el Top 10 es demasiado lejano) y Juan Carlos Vallejo busca mejorar una campaña que ha ido en progreso. Ignacio Casale va con todo por revalidar el título de 2014 en quads.

QUADS

284 kilómetros, de los cuales 119 son de especiales, le restan a Ignacio Casale para conquistar su segunda corona en el Rally Dakar, la prueba automovilística más dura del orbe que este sábado completa en Córdoba un total de 8276 kilómetros que partieron el 6 del presente en Perú, pasando por Bolivia y terminando en Argentina. El chileno, que ganó la versión de 2014, está en el primer lugar de la clasificación general con 50 horas 5 minutos 11 segundos. Lo escolta el argentino Jeremías González a 2 horas 7 minutos 51 segundos. En la etapa 13, Casale fue tercero a 1’24” del argentino.

Ignacio Casale: “Estoy muy contento, muy motivado, muy cansado, ha sido el Dakar más largo de mi carrera deportiva, pero hemos sabido hacer las cosas muy bien y eso se ha notado en la clasificación general. Gracias a todos los chilenos por el apoyo y espero poder darle una alegría más a todo el país”.

MOTOS

Pablo Quintanilla se puso en la séptima posición de la general a 2.06’49” del líder, Matthias Walkner con un total de 41:33’42”. En la etapa el san antonino se ubicó 12° a 25’02” de Toby Price con 4:48’33”. Ignacio Cornejo se colocó en la décima ubicación de la general a 2:40’17” del puntero, luego de tener un regular rendimiento en la etapa, arribando 23° a Córdoba. En tanto que Patricio Cabrera quedó 38° a 12:03’16” del puntero en el general.

Pablo Quintanilla: “Ha sido un día muy largo. Empecé a las 5 de la mañana y terminé a las 19:00 de la noche, todo el día en la moto. Fue duro. La primera mitad de la etapa fue pista de arena, casi como una pista de motocross, así que era difícil de empujar. Luego tuvimos un enlace de 200 kilómetros a la segunda mitad de la especial. Las rutas a partir de entonces eran muy rápidas y muy resbaladizo, especialmente con los neumáticos desgastados. Estoy feliz de estar aquí y seguir en carrera. No ha sido el mejor Dakar para mí, pero siempre es bueno tener experiencia y saber que tengo el ritmo para estar en el frente”.

José Ignacio Cornejo: “Estuvo muy largo el día de hoy, en la primera parte era de arena, me sentía bien, en un punto vi parado a mi compañero Ricky Brabec, que tenía problemas en su moto, me quedé con él varios minutos intentando arreglarla, pero finalmente no pudimos hacer mucho, así que seguí la carrera, -perdí un poco de terreno ahí, pero había que parar-. Después seguimos, y cometí algunos errores intentando remontar”.

Patricio Cabrera: “Seguimos con toda la garra y el ánimo para seguir avanzando. Fue una etapa muy larga, con una partida muy temprano a las 5 de la mañana, el enlace también fue largo”.

AUTOS

En el 13° puesto quedó Boris Garafulic en la general a 12 horas 47 minutos 22 segundos del líder, el español Carlos Sainz, con 47:46’30”. La etapa fue para Nasser Al-Attiyah con 5:02’22”. Garafulic llegó 7° en una de sus mejores presentaciones a 22’41” del vencedor; mientras que Juan Carlos Vallejo llegó a 3:43’16” y marcó en el lugar 34, mismo puesto que ocupa en la clasificación general, con más de 55 horas de diferencia.



Comentarios

Comentarios