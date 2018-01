Dakar2018 Ignacio Casale no se confía ante baja de Kariakin: “No hay que cantar victoria todavía, porque queda mucho”

En lo que fue una etapa marcada por el abandono de la competencia por parte del último monarca, Sergei Kariakin, el piloto nacional Ignacio Casale sigue apegado a su estrategia logrando cruzar la meta en 4:14’10”, a sólo 1’23” del líder de la etapa, el argentino Nicolás Cavigliasso.

En las cinco etapas disputadas en este Dakar 2018 ha conseguido tres victoria y dos segundos lugares, lo cual lo mantienen firme en el liderato de la general, con 40′ de ventaja sobre su escolta, el peruano Alexis Hernández.

Ante la baja del piloto ruso, la más cercana amenaza del “Perro” y sobre su gran actuación en esta primera parte de la competencia, declaró “me sentí bastante cómodo en la etapa, pero no hay que cantar victoria todavía, porque queda mucho Dakar. Creo que estoy corriendo con la cabeza, el quad me ha respondido excelente, lo he cuidado mucho y también mi integridad física, a pesar de que he ido muy rápido”.

