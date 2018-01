Dakar2018 Stéphane Peterhansel comentó su avería en la Etapa 7: “No pierdo la sonrisa, aunque es un golpe a la moral”

Sin duda, los Peugeot han sumado una serie de problemas en este Dakar, tanto con el abandono de Sébastian Loeb como con la extensa avería que dejó a Cyril Despres relegado de manera importante en la clasificación. Ahora se sumó un problema en la séptima etapa, con quien era el sólido líder, el trece veces campeón, Stephane Peterhansel, quien tras el WP3, donde marcó primero, chocó con una roca que le provocó inconvenientes en la suspensión, ante lo cual debió esperar a Despres (porque era etapa maraton) para solucionar esta falla y así retomar la marcha, llegando a la meta con 1h47’56” de pérdida, que igualmente lo sitúa en el podio, pero por apenas ocho segundos de ventaja ante el sudafricano Giniel De Villiers. De todas, maneras quedó a 1h20’46”, del líder Carlos Sáinz.

A la llegada al vivac, Monsieur comentó que “rodábamos por una gran recta salpicada de charcos. Había un quad parado así que me he desviado un poco y de pronto he oído un impacto tremendo. Hemos perdido todo el tren trasero: suspensión, transmisión, amortiguadores…Lo hemos destrozado enterito. A continuación, hemos canibalizado el coche de Cyril; nos ha llevado 1h50 de trabajo mecánico. No pierdo pese a ello la sonrisa porque no está en juego mi carrera. Aunque es un golpe a la moral y al 3008…”

