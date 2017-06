Diego “Toro” Rojas consigue podio en tercerca fecha del Nacional de Enduro FIM

A pesar de su difícil estado de salud, el piloto Kawasaki-Cidef Diego “Toro” Rojas, consiguió el podio en la tercera fecha del Nacional de Enduro FIM, llevada a cabo este domingo 11 de junio en el Parque Las Palmas, donde participaron 223 competidores.

En el evento, organizado por la Federación de Motociclismo y producido por Prokart, los competidores enfrentaron 3 especiales que exigieron al máximo sus capacidades. “Torito” Rojas destacó aunque sufría una grave gastroenteritis que lo tuvo desde el viernes en la clínica: “El haber ganado la segunda fecha me dio un golpe motivacional. Seguí entrenando para el resto del Campeonato y me preparé el doble, por lo que me sentía súper bien y muy confiado para la tercera fecha, hasta que me atacó este virus el jueves en la madrugada”, expresó el “Torito”.

El piloto Kawasaki-Cidef tuvo un crono de 1:12:50.63. Sólo 3 segundos 44 lo separaron del Campeón Nacional de Enduro 2016, Benjamin Herrera, quien consiguió un tiempo de 1:12:27.19 y se llevó el triunfo. El tercer lugar quedó para Leonardo Quintanilla con 1:16.11.06. “El sábado fui a reconocer las especiales y regresé a mi casa súper mal con suero. Aún así el domingo fui a participar. A medida que avanzaba la carrera, me di cuenta que si apretaba un poco podía estar en los tiempos de la punta. Me la jugué hasta el final y toda la fuerza que tuve durante ese día la use para la competencia” relata Diego.

El piloto finalizó la carrera con una fatiga muscular y un desgaste físico muy grande, que lo llevaron nuevamente a la clínica durante este lunes. A pesar de esto, el “Torito” Rojas piensa en las próximas fechas del Campeonato: “Este segundo lugar, además de ser muy meritorio, me permitió sacar adelante puntos importantes, que me sirven mucho y me dejan contento con mi participación”.

