El balance de Casale: “No han sido etapas muy positivas, pero lo bueno es que no nos hemos alejado de los punteros”

Las rutas bolivianas siempre han sido complejas para Ignacio Casale y, por supuesto, para el resto de los pilotos. Las inclemencias altiplánicas dan sorpresas, de hecho ayer la organización cortó la especial en el kilómetro 219, debido las malas condiciones meteorológicas. Tanto ha sido el mal clima que hoy se suspendió la etapa 6.

“Ha sido una etapa que me acomodó mucho (la cinco), hasta el kilómetro 175 donde me perdí, no por error mío, sino por error de la hoja de ruta, por error del roadbook. Ahí estuve perdido más o menos 20 minutos, al igual que todos los pilotos”, declaró la carta chilena en cuadriciclos.

“El roadbook, a mi parecer, en comparación con otros años, deja mucho que desear, hay muchas zanjas que no están marcadas, entonces no voy tan confiado”, apuntó el chileno. “No han sido etapas muy positivas, pero lo bueno es que no nos hemos alejado de los punteros, estoy cuarto en la general, así que bien, era la idea, para que en las etapas en que yo quiera descontar tiempo lo pueda hacer y pueda sobrepasarlos en la general ”, sentenció Casale

Hoy se desarrollaría la sexta etapa entre Oruro y La Paz con 527 kilómetros de especial, pero el invierno altiplánico es implacable y llevó a suspender la jornada.

