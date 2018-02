El Puntarenense José Hidalgo Se Adjudicó II Rally Internacional De Los Glaciares

El puntarenense José Hidalgo (Husqvarna-Michelin) se adjudicó por segunda vez el Rally-Raid Internacional de los Glaciares que se efectuó durante tres días en Tierra del Fuego y que hoy fue acompañado por la lluvia luego de dos días de sol. La prueba recuerda la memoria de Carlo de Gavardo, quien hace cinco años ideó realizar esta prueba, pero nunca pudo concretarla tras su muerte en 2015.

Hidalgo, de 36 años, registró para los 237 kilómetros de especiales 2 horas 10 minutos 49 segundos dominando las rutas en su moto Husqvarna 450cc pese a la lluvia que cayó durante toda la noche y hasta la mañana de este domingo, sin cometer graves errores, ya que tuvo un par de salidas del camino, pero sin mayores consecuencias.

La segunda posición en la clasificación general y primero en la serie para motos 250cc fue para el porvenireño Eric Negrón (Honda-Michelin), seguido del puntarenense Simón Ivelic (Yamaha) y por su coterráneo Luis Navarrete (Honda).

En ATV 4×2 el triunfo fue para el fueguino Iván Cuevas (Yamaha), siendo escoltado por Marcelo Castañón (Suzuki) y por Julián Martinic (Honda). En ATV 4×4, la victoria fue para Óscar Basualdo (Can Am), seguido de Vicente Sánchez (Can Am). En Mujeres, la sicóloga Millissen Williamson ganó su categoría con 3 horas 29 minutos 20 segundos.

Finalmente en la serie parejas, triunfaron los locales Marcelo Soto (Honda-Michelin) y Bessie Córdova (Husqvarna-Michelin). La segunda posición fue para Jorge Martinic (Husqvarna) y Rodrigo Santana (KTM), y la tercera posición perteneció a los santiaguinos Diego Márquez de la Plata (TM) y Pedro Ochagavía (Honda).

Desde un comienzo el viernes 16 la carrera tuvo exigencias propias de los caminos y clima de Tierra del Fuego, donde varios pilotos de los 31 totales, tuvieron caídas, pero sin mayores consecuencias, salvo la ocurrida al campeón Sebastián Caces, quien se dislocó una pierna, siendo internado en el hospital de Porvenir donde fue dado de alta esa misma noche.

El viernes y sábado los participantes, organización y turistas que acompañaron la carrera tuvieron buen clima. Pero este domingo amaneció con lluvia, provocando varias rodadas como la de Eric Negrón, quien se vio bastante retrasado, pero finalmente, conocedor de los pisos, se pudo recuperar.

En esta segunda versión del Rally-Raid Internacional de los Glaciares, se duplicó el número de inscritos con respecto al 2017, se logró llegar al Glaciar Perry en el barco Skua de Tapsa, contó con la asesoría del cinco veces campeón mundial de moto enduro, el italiano Giovanni Sala, y se cumplió con los estándares de seguridad para una carrera de este nivel.

El recorrido de la prueba se efectuó por la Ruta del Oro, Hacienda Camerón, Lago Blanco, Lago Deseado, Lago Fagnano, Cordillera Darwin y Caleta María, lugares emblemáticos de Tierra del Fuego.

La competencia fue financiada por el gobierno regional de Magallanes y Antártica Chilena con aprobación del Consejo Regional (CORE), SERNATUR, las Municipalidades de Porvenir, Timaukel y Primavera; y el programa Elige Vivir Sano. Además contó con los auspicios de Enap, Michelin, Pisco Mal Paso, Nueva Austral, Tapsa, Mega Motors y Mechanic Shop.

CLASIFICACIONES FINALES

Categoría 450cc

1° José Hidalgo (Husqvarna-Michelin/Chile), 2 horas 10 minutos 49 segundos

Categoría 250cc

1° Eric Negrón (Honda-Michelin/Chile), 2 horas 27 minutos 41 segundos

2° Simón Ivelic (Yamaha/Chile), 3:21’59”

3° Luis Navarrete (Honda/Chile), 3:26’00”

Categoría Mujeres

1° Millissen Williamson (Can Am/Chile), 3:29’20”

Categoría ATV 4×2

1° Iván Cuevas (Yamaha/Chile), 2:24’57”

2° Marcelo Castañón (Suzuki/Chile) 2:44’01”

3° Julián Martinic (Honda/Chile), 2:52’00”

Categoría ATV 4×4

1° Óscar Basualdo (Can Am/Chile), 3:12’56”

2° Vicente Sánchez (Can Am/Chile), 3:17’56”

Categoría Parejas

1° Marcelo Soto (Honda-Michelin/Chile) y Bessie Córdova (Husqvarna-Michelin/Chile), 2:44’27”

2° Jorge Martinic (Husqvarna/Chile) y Rodrigo Santana (KTM/Chile), 2:44’52”

3° Diego Márquez de la Plata (TM/Chile) y Pedro Ochagavía (Honda/Chile), 3:41’18”

