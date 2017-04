Felipe Sundblad se lleva el trofeo del Atacama MTB Challenger

Pese a la victoria del ex medallista de oro panamericano chileno Enzo Cesario en la tercera etapa (Valle de la Luna-Río Salado, 59 kms), el argentino Felipe Sundblad se impuso en la clasificación general del Atacama MTB Challenger y se coronó campeón de la quinta edición.

El ciclista tucumano (30) totalizó 7:51:54 en los tres días de ruta por San Pedro de Atacama, y lo acompañaron en el podio el ex bicampeón de la prueba y también ex medallista panamericano, el chileno Cristóbal Silva (7:56:33), y su compatriota Nicolás Speratti (8:06:54).

“Estoy muy feliz, dichoso por lo que conseguí. La carrera es muy dura, hay que entrenar mucho para ser competitivo en la altura y el desierto, pero me preparé tres meses para venir. Y también me emociona ganarle a tipos grandes en el ciclismo sudamericano, como Cesario, Silva y Walter Martínez”, comentó Sundblad.

“No me queda más que felicitar a Felipe, vino a ganarnos y lo aseguró ‘matándose’ en la subida al Licancabur el primer día”, dijo Silva. En damas, Evelyn Muñoz se anotó las tres jornadas en línea y se convirtió en la primera mujer bicampeona de la prueba. “Vine a buscar el primer lugar y el premio, porque voy tres meses a Europa a correr la Copa del Mundo y necesitaba el dinero”, confesó.

El Atacama MTB Challenger es un evento deportivo de autosuficiencia y sustentabilidad por el desierto más árido y antiguo del planeta, que cuenta con el respaldo de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama y la Gobernación Provincial del Loa; y con el auspicio de JAC autos, BMC, Carozzi, Aguas Antofagasta, SQM, TraumaTeam, Transportes Romero, Alto Atacama Lodge y Hotel La Cochera.

ATACAMA MTB CHALLENGER 2017

Etapa 3 / Valle de la Luna-Río Salado / 59 kms

Elite varones

1° Enzo Cesario/CHI/Specialized/2:33:35.177

2° Walter Martínez/CHI/CS Coaching/2:33:35.857

3° Cristián Humire/CHI/BMC/2:33:36

7° Felipe Sundblad/ARG/FRM/2:33:39

Elite damas

1ª Evelyn Muñoz/CHI/Orbea/3:14:15

2ª Maribel Abarza/CHI/Cannondale/3:14:22

3ª Claudia Faure/CHI/Trek/3:23:26

Clasificación final

Elite varones

1° Felipe Sundblad/ARG/FRM/7:51:54

2° Cristóbal Silva/CHI/CS Coaching/7:56:33

3° Nicolás Speratti/ARG/Specialized/8:06:54

Elite damas

1ª Evelyn Muñoz/CHI/Orbea/10:23:14

2ª Maribel Abarza/CHI/Cannondale/10:48:39

3ª Claudia Faure/CHI/Trek/10:49:23

