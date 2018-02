Fernández logra ganar un prime en el JWRC de Suecia y se mantiene Octavo

Por primera vez en la historia del rally un binomio chileno gana un prime del Mundial Junior de Rally en Europa. En la etapa de hoy, Emilio Fernández – Joaquín Riquelme cumplieron ayer una jornada altamente positiva en el Mundial Junior de Rally con sede en Suecia, que coronaron ganando el último prime de su categoría. En la general están en 8° lugar.

Una grata sorpresa bridó hoy en Suecia el binomio chileno y único sudamericano en competencia, Emilio Fernández quienes se convirtieron en la primera dupla nacional en ganar un prime en Europa en el marco de un Mundial de Rally, en este caso, en la categoría Junior.

Además del mérito en sí que implica superar a todos los pilotos de su serie, hay que recordar que la fecha del mundial que se está disputando en Suecia es sobre hielo y nieve, condiciones en las que en Chile no se corren. Otro aspecto a resaltar es que la categoría es monomarca, por lo que el trabajo del binomio sobre el auto es lo que prima y no la potencia o preparación del vehículo.

Con los tiempos que registró hoy el binomio chileno los ubica en la octava casilla de la clasificaicón de la JWRC.

En casi toda la jornada el binomio que viste los colores de SUSARON – Ilustre Municipalidad de Yumbel – Cabañas Santa Emilia – TORVAL se mantuvo de la mitad de la tabla hacia arriba. En la primera especial del día ya dieron aviso de lo que sería la etapa pues se ubicaron en un meritorio cuarto lugar y coronaron el día con su primera especial ganada.

“Fue una etapa buena. Empezamos con hartas ganas después de ayer que fue un día súper duro. En la primera especial ya marcamos el cuarto mejor tiempo, lo que fue muy bueno y motivante, de hecho, eso nos animó para acelerar y nos metimos en casi todos los primes entre los 5 mejores. Ahora ya andamos con mucha más confianza, le estamos sacando ‘el jugo’ al auto y aprovechando la cantidad de neumáticos que podemos llevar (2 por vehículo) y eso nos ha ayudado bastante ya que podemos hacer más estrategia, como hoy en la noche: después del primer rulo tuvimos 5 especiales seguidas sin asistencia y en el segundo de esos primes nos quedamos sin los neumáticos delanteros porque se le empezaron a salir los clavos porque veníamos exigiéndolos mucho, por lo que tuvimos que variar lo que habíamos planificado que era dejar los nuevos para los últimos primes. Nos la jugamos y nos resultó la nueva planificación”, dijo Emilio Fernández.

“Estamos demasiado contentos, o sea, no sabemos cómo explicar la felicidad que sentimos. Todavía no lo asimilamos porque venir acá, pelear el top 10 ya era una locura con lo que quedábamos contentos, pero hoy se nos dio ganar un prime, algo que de verdad, por estar en nuestra primera fecha, no lo esperábamos. Para la fecha de Escocia o Portugal creíamos que podríamos lograrlo y por lo mismo estamos demasiado contentos por ser el primer binomio chileno en ganar una prueba especial en el WRC es increíble”, comentó el navegante Joaquín Riquelme.

“Todos nos felicitaron en el equipo porque creo que nadie esperaba esto de dos chilenos. Me imagino que cuando postulamos dijeron “ya, bueno, vengan a correr, a perder tiempo acá”, pero estamos demostrando que venimos a pelear”, expresó un orgulloso Emilio Fernández.

