Ford lanza en Chile su renovado SUV Escape

Ford Motor Company acaba de lanzar la nueva Ford Escape, SUV que llega al país con importantes novedades en motorización, diseño, seguridad y conectividad. Presenta un aspecto más deportivo, mejora su aerodinámica y suma una esperada versión diésel. A esto añade variadas funciones que brindan una conducción más sencilla.

“En Ford, estamos comprometidos con cambiar la manera en cómo nos movemos por la ciudad, por eso New Escape introduce un completo equipamiento para lograr desplazamientos más inteligentes. Este producto es la combinación perfecta de funcionalidad y fun to drive”, dijo Alberto Garasino, gerente general de Ford Motor Company Chile, durante el lanzamiento.

Motores potentes y con mayor eficiencia

El renovado SUV está disponible en cuatro versiones. Dentro de ellas destaca la introducción, por primera vez en Chile, de un modelo diésel, equipado con motor de 2.0L, que eroga 150 HP de potencia y 370Nm@2.500 rpm de torque. Tiene transmisión mecánica de 6 velocidades.

A ella se suman dos opciones de motor con transmisión automática y paddle shifters al volante. Una versión de 2.5L iVCT 4×2, que entrega 168 HP de potencia y dos alternativas con motor EcoBoost®, SE 2.0L 4×2 y 4×4, capaces de alcanzar atrayentes 245 HP.

Estas últimas poseen twin-scroll, turbocompresor de doble entrada que permite canalizar el aire que llega a los cilindros y los gases de escape a través de conductos independientes, otorgando un rendimiento y eficiencia superior, además de una menor emisión de contaminantes al medio ambiente.

New Escape es el primer producto de Ford Chile en incorporarla función Auto Start-Stop. Ésta contribuye al cuidado del medio ambiente y al ahorro de combustible, ya que apaga el motor cuando el vehículo está detenido totalmente, por ejemplo, en el tráfico o en un semáforo. Al liberar el pedal de freno, el sistema activa nuevamente el motor para continuar con su funcionamiento habitual.

Desplazamiento eficiente y seguro

New Escape ofrece diversas tecnologías que facilitan la movilidad, haciendo más seguros y eficientes los traslados. En ese contexto, destacan funciones como: control electrónico de estabilidad y antivuelco, asistente de partida en pendiente y control de curvas.

Toda la gama incluye cámara y sensores de retroceso, siete airbags y la nueva generación del sistema MyKey, con el cual los usuarios pueden programar la llave con acciones como: cancelar las llamadas de teléfono entrantes; restringir la velocidad máxima; evitar que se desactiven los dispositivos de seguridad, reducir el volumen máximo del audio o desactivarlo totalmente si los ocupantes no utilizan el cinturón de seguridad.

Otro sistema de la versión SE 2.0L EcoBoost®4×4, presente en otros modelos de la marca, son aquellos que mejoran la experiencia al estacionar el vehículo. Gracias al Active Park Assist, los usuarios obtienen asistencia para maniobras en paralelo o perpendicular a la calzada. A través del uso de sensores ultrasónicos, el mecanismo localiza espacios disponibles y comanda el vehículo mientras el conductor controla el freno y el acelerador. En tanto, el Asistente de Salida, facilita el procedimiento almomento de dejar la plaza de aparcamiento.

A todo este equipamiento se suma el Monitor de punto ciego BLIS®en los espejos retrovisores exteriores, con el cual se minimizan los riesgos de accidentes en el momento de realizar un cambio de carril. Este sistema viene acompañado de la Alerta de Tráfico Cruzado (CTA), que avisa si se aproxima un vehículo por alguno de los costados cuando se sale en reversa de un lugar de estacionamiento.

Siempre conectado

Ford New Escape cuenta en todas sus versiones con SYNC 3 con My Ford Touch, la tercera generación del sistema de conectividad líder en la industria automotriz, el que permite realizar llamadas telefónicas y controlar aspectos como la música, navegación y climatización, utilizando sencillos comandos de voz. Gracias a su nuevo sistema operativo, aumenta su rapidez en hasta diez veces en relación con su antecesor.

Su interfaz fue totalmente renovada, luciendo similar a la de un Smartphone. A través de su pantalla touchde ocho pulgadas capacitiva se pueden replicar gestos cotidianos en teléfonos o Tablets, como hacer zoom utilizando los dedos o realizar desplazamientos de izquierda a derecha y viceversa. Es compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Para Alberto Garasino, “SYNC 3 es nuestra solución para acceder a las nuevas tecnologías y estar conectados de manera segura, ya que está pensado para mantener la prioridad en la conducción y no en el celular.A su vez, llama la atención la sencillez de su uso, por ejemplo, el reconocimiento de voz fue optimizado, por lo que ya no es necesario decir de manera exacta las frases preestablecidas para activar una determinada función”.

Elegancia y comodidad

New Escape luce un aerodinámico aspecto, atrevido y deportivo,basado en la evolución del KineticDesign de Ford. No es solamente atractivo, su diseño también logra reducir la resistencia al viento y los ruidos en su interior.El SUV se muestra más moderno e imponente gracias a su nueva parrilla trapezoidal y focos rediseñados. Las nuevas barras en el techo, llantas de aleación, doble salida de escape, completan su imponente look.

Los cambios en la cabina fueron meticulosamente estudiados para entregar una experiencia más ergonómica, elegante y cómoda para sus ocupantes. El panel de controles consta de menos botones y mandos, para hacerlo más intuitivo. La palanca de cambios fue reubicada, para obtener más espacio.

Otra característica que lo hace aún más confortable es el freno de mano electrónico, que se activa de manera sencilla y cómoda, liberando espacio para zonas de almacenaje en la consola central. También es posible abrir el portalón sin las manos, solo se necesita realizar un movimiento del pie bajo el parachoques trasero, lo que ayuda acceder de manera fácil al maletero.

En términos de capacidad de carga, ésta llega a 456 litros bajo el cubre equipaje, los que pueden aumentar a 1.653 litros con los asientos traseros abatidos.

New Escape está disponible en toda la Red de Concesionarios Ford a un precio referencial que va desde los $15.290.000 a los $19.490.000 (según versión).

