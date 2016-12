Francisco “Chaleco” López regresa al Dakar

El histórico piloto nacional está de vuelta en el que es su hábitat. Francisco “Chaleco” López competirá nuevamente en el Dakar y lo hará como en los viejos tiempos, sobre una moto. Además, tendrá el respaldo de una importante marca.

La sorpresiva opción se dio tras el abandono del argentino Kevin Benavides, de Honda, quien sufrió un accidente mientras entrenaba en Iquique a pocos días del inicio de la competencia. “Es lamentable lo que le sucedió a Kevin. Estoy muy agradecido de que me haya elegido para tener una nueva oportunidad en el Dakar. Estoy seguro que no lo decepcionaré, tampoco al equipo Honda ni al pueblo chileno”, señala “Chaleco”.

Todo se concretó en la ciudad de Iquique, cuando quien fuera tercero en el Dakar asistió para acompañar la presentación de José Ignacio Cornejo y su equipo. “Hubo un tema con los dineros de la inscripción. Benavides no pudo recuperar su cuota, por lo tarde que se dio el accidente, y en Honda no estaban dispuestos a perder la plata”, apunta el ex KTM.

Sin embargo, los vínculos entre el nacional y los japoneses se fortalecieron gracias a un paseo que se hizo a hace pocos días, cuando la gente de Honda organizó una actividad con clientes en la parcela del piloto. “Siempre he tenido buena relación con ellos. Me vieron y no lo dudaron. Yo tampoco, sé que es mi última opción para demostrar que puedo ser el mejor en las motos”, explica el también ex campeón mundial.

Ahora, “Chaleco” cuenta con un gran equipo respaldando sus opciones, siendo acompañado con pilotos como el español Joan Barreda y el portugués Paulo Goncalves. Ante su nuevo status, el piloto indica:”Llevaré en mi CRF el número 4, que le correspondía a Kevin, y lo llevaré a lo más alto de la clasificación. Estoy seguro que haremos un gran trabajo”.

Esta tarde, a las 13:50, el ídolo nacional parte en vuelo Lan rumbo a Asunción, lugar en que conocerá tanto a compañeros como su nueva compañera de aventura, la CRF 450 Rally.

