Great Wall redefine el C30 PLus

El histórico modelo sedán Great Wall Voleex C30 se renueva, conviertiéndose en Great Wall C30 Plus con un refinado diseño, tanto interior como exterior, para llegar en dos categorías con diversas versiones a conquistar a sus clientes: Classic y Plus. Esta última incorpora un nuevo diseño interior y exterior, equipamiento aún más completo, mayor confort y más seguridad para toda la familia.En el marco de la celebración de los 10 años de Great Wall en Chile, llega la nueva línea Plus que según versión destaca por su volante con control de audio, bluetooth y velocidad crucero; pantalla touch, entrada USB/AUX/SD; 4 parlantes + 2 twitters; control de estabilidad EPS; monitoreo de presión de neumáticos; cámara de retroceso; Sunroof eléctrico, tapiz de cuero y sistema Hill Holder.

Hace un año el destacado modelo de Great Wall, la marca de origen chino que más unidades ha vendido en el país, lanzó su caja automática AMT (Mecánica Automatizada), que combina la economía en combustible de una transmisión mecánica con la comodidad de una automática. Dicha transmisión también estará disponible en una de las versiones Plus del nuevo Great Wall C30.

El sedán mantiene en todas las versiones su motor de 1.5 litros de 4 cilindros con sistema VVT, entregando una potencia máxima de 103 HP a 6.000 rpm–y con alternativas de caja MT de 5 velocidades y AMT de 6 velocidades-. Además, incorpora frenos de discos delanteros y traseros, suspensión delantera independiente de tipo Mcpherson con barra estabilizadora y suspensión trasera de brazo de torsión transversal del tipo combinado.

En cuanto al interior del vehículo, viene sumamente equipado desde la versión Classic con aire acondicionado, computador a bordo, alza vidrios eléctricos, espejos retrovisores eléctricos, 4 parlantes, volante ajustable en altura, espejo retrovisor central anti-encandilamiento, asientos del conductor y copiloto regulables en altura, entre otros.

En términos de seguridad todas las versiones incorporan de serie doble airbag, frenos ABS con EBD, sensor de retroceso, alarma de cinturón de seguridad, anclaje Isofix, barras laterales en puertas, cinturones traseros de tres puntas e inmovilizador antirrobo.

Las medidas del Great Wall C30 se mantienen intactas: 4.452 mm de largo, 1.705 mm de ancho, 1.480 mm de alto y 2.610 mm de distancia entre ejes. En tanto, los colores disponibles son blanco titaneo, plata, gris, negro perlado y rojo.

Luego de transformarse en uno de los modelos más importantes de la marca tras su llegada al mercado nacional en 2011 y de marcar un hito al lanzar el primer sedán del origen en incorporar caja AMT, la marca espera seguir con su exitoso camino que lo ha catapultado como la marca china más exitosa de nuestro país.

El familiar Great Wall C30 conserva su espíritu aventurero y es ideal para quienes buscan comodidad y seguridad. Este modelo ya se encuentra disponible en toda la red Dercocenter del país desde $6.290.000 la línea Classic y a partir de $6.790.000 la nueva línea Plus, ambos con 3 años de garantía.



Comentarios

Comentarios