Hay ganadora de la bicicleta Berg Trail Rock

Junto a Berg Cycles Chile estuvimos durante varias semanas entregando las instrucciones para participar por una Trail Rock de la marca portuguesa. Finalmente, nuestra amiga Macarena Balut se quedó con este enorme premio navideño.

Se trata de una bicicleta de altas prestaciones, tanto para el desplazamiento urbano como en la montaña, y que de seguro la ganadora del sorteo de este jueves va a poder disfrutar.

Junto con agradecer a todos quienes participaron, aprovechamos de entregar nuestras felicitaciones a Macarena. También damos las gracias a Berg Cycles Chile por confiar en nosotros y poner a disposición uno de sus grandes modelos.

Si esta vez no pudiste ser premiado, no te preocupes. Estaremos con varios concursos y sorpresas para ustedes, así que no dejes de participar.

Comentarios

Comentarios