Ignacio Casale: “Mi objetivo número uno es terminar el Dakar”

La prueba off road más dura del planeta, el Rally Dakar Paraguay-Bolivia-Argentina 2017, está a pocos días de comenzar su edición número 39 y la 9 en Sudamérica, siendo calificada por los organizadores, Amaury Sport Organisation (A.S.O), como la más compleja que se ha realizado en este lado del planeta.

Ignacio Casale –ganador del Dakar 2014 en cuatriciclos- ha desarrollado una completa preparación que involucra principalmente el trabajo sicológico, ya que el Dakar es una prueba de regularidad, donde hay que saber cuándo y dónde acelerar, eso sumado a otros factores como la navegación, desarrollo de la moto y el trabajo del equipo multidisciplinario que lo acompaña.

“Estamos a muy pocos días de partir al Dakar 2017, estoy con mucha confianza ya que me he preparado mucho durante este año, estuve corriendo en Abu Dhabi, Qatar, Italia, gran parte del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country, donde maduré mucho el tema sicológico, he crecido en ese ámbito”, aseguró Ignacio Casale.

“En este Dakar seré mucho menos agresivo, con muchas ganas de terminar la carrera más que ir a buscar un resultado” “Mi objetivo número uno es terminar, mi objetivo número dos es disfrutar y reencontrarme con la carrera, mientras que el objetivo número tres es ir a buscar un resultado, ojalá entre los tres primeros, ese es el orden en importancia”, sentenció el piloto internacional.

Casale enfrentará el Dakar con asistencia propia, para eso desarrolló durante todo el año un camión que será su “laboratorio mecánico” durante los 12 días de carrera.. La comitiva del team Casale Racing partirá el 27 de diciembre rumbo a Asunción, Paraguay.

Recorrido:

Etapa I: 2 de enero/Asunción–Resistencia/Especial 39km – Total 454km

Etapa II: 3 de enero/Resistencia – San Miguel de Tucumán/Especial 275km – Total 803km

Etapa III: 4 de enero/San Miguel de Tucumán–San Salvador de Jujuy/Especial 364km – Total 780km

Etapa IV: 5 de enero/San Salvador de Jujuy–Tupiza/Especial 416km – Total 521km

Etapa V: 6 de enero/Tupiza – Oruro/Especial 447 – Total 683

Etapa VI: 7 de enero/Oruro – La Paz/Especial 527km – Total 786km

Etapa descanso: 8 de enero/La Paz

Etapa VII: 9 de enero/La Paz – Uyuni/Especial 322km – Total 622km

Etapa VIII: 10 de enero: Uyuni – Salta/Especial 492km – Total 892km

Etapa IX: 11 de enero: Salta – Chilecito/Especial 406km – Total 977km

Etapa X: 12 de enero/Chilecito – San Juan/Especial 449km – 751km

Etapa XI: 13 de enero/San Juan – Río Cuarto/Especial 288km – Total 754km

Etapa XI: 14 de enero/Río Cuarto – Buenos Aires/Especial 64 km – Total 786km