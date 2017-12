Ignacio Casale presenta su nueva Yamaha para ir en busca del Rally Dakar 2018

“Solo me interesa ganar, salir segundo sería un fracaso” aseguró el piloto

El piloto nacional Ignacio Casale dio inicio a la conferencia de prensa oficial, para hablar con los medios de lo que será su participación en el próximo Rally Dakar 2018, que se llevará a cabo entre el 6 y el 20 de enero, con rutas que pasarán por Perú, Bolivia y Argentina.

Entre las principales novedades que juegan a favor del piloto chileno de cara al inicio de un nuevo Dakar, destacan importantes modificaciones en su cuadriciclo. El Modelo Raptor 700 de Yamaha, ha sido mejorado con un aumento de 15 HP y una disminución de 6 kilogramos en el peso total de la moto, beneficiando el rendimiento y reduciendo el desgaste físico de Ignacio.

En cuanto al régimen de entrenamiento, durante el presente año Casale ha acumulado más de 15 mil kilómetros de entrenamiento en ruta, superando incluso en más de un 50% la totalidad que comprende el recorrido completo del Rally Dakar, pero además, se realizó un trabajo focalizado con la finalidad de aumentar su masa muscular y así tener aún mayor control de su Yamaha Raptor 700.

Para la edición entrante 2018, el campeón de quads en el 2014 llega sin lesiones que lo aquejen, con un meritorio segundo lugar obtenido en el 2017 y con un triunfo en la última etapa del Atacama Series, todos alicientes suficientes para ir en busca de un nuevo podio y esperando situarse en su parte más alta.

“Me siento en una etapa mucho más madura, he entrenado bien y me siento mejor preparado que cuando gané el Dakar incluso. Voy a salir a atacar desde la primera etapa para hacerme fuerte en Perú, que es una zona que me acomoda por su similitud con el norte de Chile. Ahí espero sacar diferencia, para en Bolivia sólo mantener y cuidarme en un territorio un poco traicionero y si es necesario, vuelvo a pisar a fondo en Argentina. Me siento muy seguro con los cambios que le hice a la moto y confío en que puedo hacer las cosas muy bien para traer de vuelta una alegría a mi país”, aseguró Ignacio Casale.

Sobre cambiarse a la categoría UTV, como ya lo hizo Chaleco Lopez o como lo están haciendo sus archirivales, los hermanos Patronelli, aseguró que por ahora solo piensa en ganar en ATV nuevamente el Dakar, ya veremos mas adelante dijo.

