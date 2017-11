Ignacio Casale se adjudicó la última fecha del Baja Atacama con miras al Rally Dakar 2018

Dos días de caminos pedregosos y mucha arena, no impidieron que el “Perro” Casale dominara de principio a fin el Baja 300, la última fecha del Baja Atacama Series, dejando la confianza del piloto nacional en lo más alto, para enfrentar de la mejor forma en enero próximo el rally más duro del mundo.

Luego de triunfar en la jornada sabatina y dominical, Ignacio Casale se adjudicó el primer lugar en categoría Quads del Baja 300, correspondiente a la última fecha del Baja Atacama Series y de los Campeonatos Nacionales de Rally Cross Country de la Fadech y de la FMC, con lo que se mantiene en racha y con la confianza en lo más alto, ya que hace poco más de un mes, se adjudicó la XIV Baja Atacama en las dunas de Copiapó. Vale destacar que los buenos resultados, se enmarcan en la estrategia de sumar kilómetros de experiencia y navegación en competencia, que lo dejen en la mejor forma para enfrentar el desafío deportivo más extremo que se realizará en enero de 2018.

El Baja 300, incluyó alrededor de 35 kilómetros de tramos de caminos pedregosos y rotos al inicio de la primera etapa, mientras que el resto, junto con la jornada dominical, fueron en gran medida pasajes de arena con algunos trechos de piedra, que no significaron mayor complejidad para el ganador de la competencia, Ignacio Casale.

“El Baja 300 fue un rally muy bueno para mí, lo que me deja muy tranquilo y conforme, me voy feliz con el primer lugar obtenido, con la confianza en alto y muy motivado para los desafíos que vienen. Estoy muy satisfecho en todo sentido, con el equipo hemos entrenado y trabajado muy duro, y los resultados se están viendo. Estoy navegando de gran manera, la quad está respondiendo de forma increíble y la estoy pudiendo llevar a gusto, estamos en una sintonía muy buena. Anduve muy fuerte y me voy muy feliz, es mi última carrera oficial antes del Dakar 2018, y siento que voy por un muy buen camino, voy a ir a pelear el primer lugar desde el día uno y a dar lo mejor de mí para quedarme con la prueba”, afirmó Ignacio Casale.

De esta forma, Ignacio Casale concluye de gran forma su año deportivo 2017, y se seguirá entrenando para enfrentar el Rally Dakar 2018. “He tenido un buen año en lo deportivo, he sumado muchos kilómetros de experiencia y en este Baja 300 pude poner a prueba los ajustes que hice en mi quad, que se comportó increíble. En enero quiero salir a ganar, voy a darlo todo, me siento mejor preparado que en el 2014 incluso”, asegura el experimentado piloto y principal carta nacional en uno de los desafíos más exigentes a nivel mundial.

