Ignacio Cornejo hizo historia al firmar un Top 10 en el #Dakar2018: “Hasta Navidad estaba planeando qué hacer este año, y aquí estamos”

José Ignacio Cornejo fue uno de los últimos pilotos confirmados para el Rally Dakar 2018, debido a que tuvo que suplir el cupo dejado por el portugués Paulo Goncalves, quien se lesionó días antes durante los entrenamientos. Y fue así que el piloto iquiqueño tomó la posta para el equipo Honda HRC, y se consagró como la revelación de la categoría motos en el rally más importante del mundo, al firmar en el Top 10 de la competencia, que coronó con una correcta actuación en la última etapa.

Las estrechas diferencias entre los competidores que buscaban meterse en dicho grupo de la categoría motos, significaban una presión extra para los pilotos de cara a la última etapa a disputarse en Córdoba, Argentina. Pero el deportista nacional mantuvo su estrategia para consolidarse entre los mejores pilotos del rally.

Fueron 166 kilómetros de enlace, para luego correr la última especial cronometrada de 120 kilómetros en el trayecto Córdoba-Córdoba. Cornejo logró completar la prueba en una hora, 34 minutos y 38 segundos, ubicándose en el noveno lugar, a 7 minutos y 57 segundos del ganador de la etapa, el trasandino Kevin Benavides.

En la clasificación general, “Nacho” abrochó la anhelada décima posición, a 2 horas, 42 minutos y 36 segundos del campeón, el austriaco Matthias Walkner. El “Dragón” hizo historia a sus 23 años, al inscribirse como el piloto más joven del Rally Dakar en alcanzar el Top 10. El iquiqueño reflexionó sobre la intensidad con que se vivieron las últimas semanas. “

“Han sido de locos, hasta Navidad estaba planeando qué hacer este año y un poco antes de fin de año recibo el llamado que estaba esta posibilidad, me motivé, y aquí estamos. Nos llevamos el décimo puesto en la general, y estoy feliz de haber aportado al equipo. Fue un rally muy duro, pasamos por Perú, Argentina y Bolivia, por todo tipo de condiciones, tuvimos que ayudar a los compañeros, fue muy completo el Dakar, y estoy muy contento con los resultados”, manifestó el piloto de Honda HRC.

Sobre el manejo de la presión de representar a un equipo importante y su rendimiento, “Nacho” señaló que no se sintió presionado y confió en el trabajo que lleva haciendo en su carrera: “Fue algo que se fue dando día a día, el equipo no me ponía presiones, yo tampoco quise hacerlo, ni tampoco algún límite, en algún momento fui séptimo en la general, después 14 o 15, y me fui recuperando hasta llegar al décimo puesto, así que muy contento”, valoró el ex campeón mundial Junior.

Por último, el deportista nacional le dedicó palabras a su familia, auspiciadores y seguidores, que fueron importantes para cumplir el sueño de ser la gran revelación del Dakar en su categoría, “Quiero agradecer a toda la gente de Chile y de Iquique, que me estuvieron apoyando durante la carrera, y también a todos los que me han apoyado desde mis inicios, les mando un abrazo a todos”, expresó el iquiqueño.

