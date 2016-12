Joan Barreda: La carta de Honda para desbancar el dominio de KTM

Su velocidad y lo temerario que puede ser sobre la moto lo hace destacar y ser uno de los mejores pilotos del mundo, pero también lo ha llevado a cometer errores que le han impedido aspirar al podio del Dakar. Joan Barreda Bort, a sus 33 años, parece estar listo para dar el salto. Por eso apunta a lo más alto, quedarse con el Dakar 2017.

Tal es su ambición que durante el 2016 no participó del Campeonato Mundial de Cross Country, pensando en el desarrollo de su moto. En entrevista con el diario Marca, el nacido en Castellón demuestra que no le teme al favoritismo y apunta: “Quieras o no, es la realidad. Hay un equipo con muchísima inversión, mucha gente detrás y han puesto su esperanza en mí. Con los problemas mecánicos que hemos tenido estos dos últimos años, el peso va aumentando y la mochila que vas cargando está ahí. Pero tenemos claro que para hacer una carrera perfecta no deben preocuparnos esas cosas. Ya llevo unos años con esa posición en el equipo, estoy acostumbrado”.

El hispano también aclara que ha sido responsable de los errores de Honda en los últimos años. “Después del último Dakar me senté a hablar con el equipo. El año pasado teníamos mucha esperanza, pero se repitió la historia y pedí explicaciones. La respuesta fue que yo le exigía más a la moto que los probadores que habían desarrollado la moto. La solución era sacrificar el campeonato del mundo y centrarse en hacer una moto segura. Y eso es lo que hemos hecho”, explica el piloto.

Para Barreda “hay un grupo de seis o siete pilotos que van a estar muy fuertes”. Sin embargo, eso no merma sus aspiraciones y confiesa que “el objetivo es ganar desde hace unos años. No será fácil, porque el nivel está subiendo continuamente con pilotos nuevos. Pero es lo que tenemos en la cabeza”.

¿Por qué es tanta la fe qué se tiene el hombre de Honda? Considerando que no ha tenido buenas actuaciones finales en la prueba más extrema del mundo. Él mismo lo explica al aclarar: “Sé que si doy lo mejor de mí sin cometer errores voy a estar luchando por la carrera. Si es suficiente, bien. Si no, seré el primero en aceptar que no tengo la velocidad y la navegación para ganar. Pero no es el caso hasta ahora”.

