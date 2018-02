JWRC: Chileno Fernández se Mantiene en Compentencia

En una etapa durísima, la dupla nacional y única sudamericana en competencia, logró sortear los obstáculos que enfrentaron y se las arreglaron para mantenerse Top 10 en la prueba que hoy tuvo kilómetros en Suecia y Noruega.

Emilio Fernández tuvo razón ayer al señalar que la de hoy sería una etapa durísima y que lo que vivirían no sería en nada comparado ni al shakedown ni a la súper especial nocturna. La nieve y el hielo fueron permanentes protagonistas y factores que determinaron la salida de un par de binomios, entre ellos uno de la categoría JWRC, la misma en que está la dupla chilena Emilio Fernández – Joaquín Riquelme, quienes pese a todo mantienen la 10ª casilla de la clasificación general.

“Lo que destaco de hoy es que de verdad avanzamos mucho en el aprendizaje para andar en nieve, algo que es muy, muy complicado. Se ve fácil desde afuera, pero desde adentro del auto es una locura: vas todo el rato libre, jugado a fondo, no sabes si el auto se agarrará o no, en lo personal no tengo la noción de los frenados sobre nieve entonces empezamos a manejar todos esos factores lo que encuentro que es algo muy positivo para mí como piloto”, dijo Emilio Fernández al culminar los 140,1 kilómetros cronometrados de hoy que se dividieron en 7 primes.

“En el prime 2 anduvimos súper bien y en el 3, el auto que iba delante de nosotros se volcó así que bloqueó la pasada y tuvimos que esperar a que lo movieran para poder seguir. Más adelante tuvimos un golpe con una tremenda piedra, pero pudimos seguir y terminar la etapa. Creo que hemos andado bien, de a poco acomodándonos en la nieve que está complicada. Lo bueno es que seguimos en carrera y adaptándonos muy bien”, complementó el navegante Joaquín Riquelme.

Consultado por lo que más destacada de la etapa de hoy, el piloto que viste los colores de SUSARON – Ilustre Municipalidad de Yumbel – Cabañas Santa Emilia – TORVAL sin dudar señaló que el haber sorteado de buena forma el día. “Sin dudas que lo más positivo es que terminamos el día, sin volcarnos, sin ningún percance mayor, de hecho, terminamos acelerando un poco. “Estamos con todas las ganas de terminar la etapa mañana porque culminar cada día para nosotros es un logro por el tema de la nieve y por ser nuestra primera incursión en el Mundial. Ya en las fechas de tierra ‘nos sacaremos los balazos y ataceremos’ como se dice, pero ahora terminar y sumar puntos es muy bueno y si seguimos dentro de los top10, mejor todavía”.

Para mañana sábado, a Emilio Fernández – Joaquín Riquelme les esperan 120,31 kilómetros divididos en 8 primes.

Mundial de Rally Junior – Suecia

Clasificación Parcial

Lug. Piloto Navegante Tiempo Total Diferencia al 1°

1° E. BERGKVIST O. FLØENE 1:26’42”9 ——

2° D. RÅDSTRÖM J. JOHANSSON 1:26’49”6 a 6”7

3° K. TORN K. SIKK 1:27’03”7 a 20”8

4° J. TANNERT J. HEIGL 1:28’17”8 a 1’34”9

5° J. NCESCHI R. COURBON 1:29’23”2 a 2’40”3

6° T. FOLB C. GUIEU 1:29’33”4 a 2’50”5

7° C. DEVINE K. MORIARTY 1:30’03”0 a 3’20”1

8° L. BOTTARELLI M. FENOLI 1:34’22”1 a 7’39”2

9° D. HOLDER J. FARMER 1:34’55”2 a 8’12”3

10° E. FERNÀNDEZ J. RIQUELME 1:35’31”4 a 8’48”5

11° T. WILLIAMS P. HALL 2:06’25”5 a 39’42”6

12° T. CHALAL J. RENUCCI 2:09’18”5 a 42’35”6

