Ktm – Husqvarna Family Day Se Toma El Parque Las Palmas

Hoy por la noche y el sábado durante el día, los pilotos de la “marca naranja” y de la tradicional Husky” compartirán experiencias y recibirán la visita del bicampeón mundial Pablo Quintanilla.

Como una forma de compartir el final del año con sus pilotos, clientes, niños, familias y la participación especial de destacadas figuras como el bicampeón mundial de rally, Pablo Quintanilla, este viernes y sábado se realizará el KTM – Husqvarna Family Day en el Parque Las Palmas, el nuevo epicentro del motociclismo off road ubicado en Cartagena, Región de Valparaíso.

Se trata de un encuentro de camaradería y fraternidad en torno a las motos, lo que más apasiona a los usuarios de modelos de la “marca naranja” o de la tradicional “Husqy”.

“Partiremos hoy por la noche con una gran cena, revisión de videos de campeonatos y premios para los más destacados de la temporada. Y el sábado nos vamos con todo a practicar motocross, enduro, big trail, técnicas para niños y una clase magistral de nuestro tremendo embajador Pablo Quintanilla”, comenta Jan Spaarwater, gerente de la empresa que representa ambas marcas en Chile.

Cronología KTM – Husqvarna Family Day

Día 1: viernes 15 diciembre

· 20:00 hrs: Recepción de pilotos y equipos KTM / HQV para armar campamento.

· 21:30 hrs: comienzo de actividad de homenaje, agradecimiento a pilotos y cena.

Día 2: sábado 16 diciembre

· 08:30 hrs: Inicio de desayuno a los pilotos y equipos KTM / HQV

· 09:30 hrs: Reunión de pilotos y “presentación de programa” de entrenamiento y selección de grupos.

· 10:00 hrs: Inicio de los entrenamientos.

Pistas Motocross: 85cc o superior

· 10:00-10:45 hrs.

Grupo A: Pista Las Palmas

Grupo B: Pista Álamos

· 11:00-11:45 hrs.

Grupo A: Pista Álamos

Grupo B: Pista Las Palmas

· 12:00-12:45 hrs.

Grupo A: Pista Las Palmas

Grupo B: Pista Álamos

· 12:45-14:00 hrs.

· Riego Pistas

· 14:00-14:45 hrs.

Grupo A: Pista Álamos

Grupo B: Pista Las Palmas

· 15:00-15:45 hrs.

· Entrenamientos libres

Especiales Enduro: cilindrada libre

· ET A: 10:30 a 11:15 hrs.

· ET B: 11:30 a 12:15 hrs.

· ET A: 12:30 a 13:15 hrs.

· ET B: 14:00 a 14:45 hrs.

· ET A: 15:00 a 15:45 hrs.

Pistas MX Piwi: Niños guiados por Tacchi Moto School

· 10:30 a 11:15 hrs.

· 12:30 a 13:15 hrs.

· 15:00 a 15:45 hrs.

Pista Big Trail: guiados por Iturra OffRoad School

· 10:30 a 11:15 hrs.

· 12:30 a 13:15 hrs.

· 15:00 a 15:45 hrs.