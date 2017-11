La Triste Realidad de los Deportes en Chile: Nacho Cornejo no va al Dakar por Falta de Auspicios

Si en Chile no juegas Fútbol no existes: El piloto iquiqueño no será parte de la edición 2018 del rally más duro del planeta, luego de no conseguir ni el financiamiento ni el soporte técnico necesario para esta competencia.

El deportista de 23 años, Campeón Mundial Junior de Rally Cross Country en el 2016 y el mejor chileno en motos de la edición 2017 del Rally Dakar (Puesto 28 en motos) nos comenta detalles de su decisión y de su futuro en los torneos internacionales:

“Lamentablemente no estaré presente en el Dakar 2018, nuestro objetivo era ir en busca de los lugares de adelante y no conseguimos soporte de algún equipo ni el financiamiento que se necesita para lograr ese objetivo. La responsabilidad cae sobre mí, ya que este año me preocupé más de subir mi nivel en competencia y en la parte deportiva que de buscar el financiamiento y el apoyo necesario para poder ir a competir. Quiero agradecer a quienes me han apoyado este año y a lo largo de mi carrera deportiva, y pedir disculpas si decepciono a alguien con esta decisión, ya que lo que menos quiero es fallarle a la gente que me respalda”.

Con respecto a futuras competencias, Nacho señaló que: “El plan ahora es estar en constante roce competitivo de aquí a marzo, que es donde empieza el Mundial de Rally Cross Country, donde la idea es hacer el campeonato completo para ir en busca del título Junior y para llegar mejor preparado para el Dakar 2019 donde espero volver con más fuerza y ganas que nunca”.

