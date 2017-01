Laia Sanz acusa engaño de un piloto

Fue un día complicado para Laia Sanz el de ayer, cuando se disputó la cuarta etapa del Rally Dakar. La piloto de KH-7 se ha visto perjudicada en la primera parte de la especial por un piloto que le ha dio indicaciones falsas. Eso ha hecho que cediera más de media hora en los primeros way points y ha contribuido a que terminara la jornada en 38ª posición con un retraso de 1h 00’33” respecto al primero.

Así explicaba la situación la barcelonesa: “Ha ido muy mal hoy. Al principio lo estaba haciendo bien, estaba navegando bien, pero antes de llegar un way point he recalibrado mal el trip. Estaba siguiendo las trazas y estaba en el sitio correcto, pero he parado para confirmarlo con otro piloto y me ha dicho que me había saltado dos way points. Al decirme esto, he vuelto atrás y he visto que no era verdad. He vuelto a empezar la navegación en el sitio que sabía que todo era perfecto y resulta que el way point estaba a 500 metros. He perdido alrededor de media hora. Sé que ha sido un error mío por escucharle pero no ha sido un detalle feo”.

En esa acción, Laia ha caído al puesto 90 y a partir de ahí ha tenido que luchar duro para adelantar a las motos que la habían superado. La suya ha sido una remarcable remontada de 52 posiciones hasta terminar en el 38º lugar; un esfuerzo enorme al borde de los 4.000 metros de altitud. “Ahora habrá que asumir la situación e intentar recuperar parte del terreno perdido en las próximas jornadas, que serán complicadas”, concluye.

Tras la difícil cuarta jornada, Laia Sanz se encuentra ahora en 24ª posición en la clasificación general, a 1h 44’46” del líder, a 1 hora y 11 minutos del top 10 y a 24 minutos del top 15.

Comentarios

Comentarios