Laia Sanz gana con autoridad la segunda carrera de Hungría

La barcelonesa aumenta a seis puntos su ventaja al frente de un mundial que se decidirá en octubre en Alemania.

Laia Sanz sólo ha necesitado 24 horas para enmendar el resultado de ayer. En la segunda carrera del Gran Premio de Hungría, que se ha disputado en Parádfürdo, a unos 100 kilómetros de Budapest, la 18 veces campeona del mundo ha ganado holgadamente a su rival Maria Franke con 33 segundos de ventaja. El triunfo le ha servido a la piloto de KH-7 y el KTM Enduro Factory Racing Team para dar un golpe de autoridad, aumentar a seis puntos su ventaja en la general y, de paso, reivindicar su intención de renovar el título mundial de enduro femenino por sexta vez consecutiva.

“No hay que enfadar a Laia porque es la mejor manera de que saque lo mejor de sí“, dicen en sus círculos más cercanos. No les falta razón, a juzgar por cómo se ha desarrollado la jornada. Este domingo, después del segundo puesto de ayer, Laia Sanz ha salido al ataque y se ha impuesto con autoridad en cinco de las seis especiales del día. La española no ha dado ninguna oportunidad a su contrincante y, a diferencia de ayer, ha competido “mucho más concentrada“, asegura.

En la primera especial de la mañana lograba 9 segundos de ventaja respecto a Franke y, únicamente en la tercera, el Cross Test, ha cedido unas imperceptibles 75 centésimas. La catalana ha estado imparable al manillar de su KTM 350 EXC-F, con un apetito de victoria voraz y al final ha terminado la manga con algo más de medio minuto sobre la subcampeona de 2016.

“Hoy ya he sido yo. He ido muy bien y he encontrado lo que me faltó ayer: agresividad. La primera especial me ha salido perfecta y comenzar tan fuerte me ha dado confianza. Estoy muy contenta porque no sólo he empezado bien, sino que también he terminado bien, ganando la segunda pasada al Cross Test, que es su territorio“, se felicita la de KH-7.

Tras el GP de Hungría, ya sólo falta la doble cita de Alemania (del 20 al 22 de octubre) para dilucidar quién levantará el trofeo de campeona 2017. Laia Sanz parte con la ventaja de liderar el mundial, con 97 puntos por los 91 de Franke, una diferencia muy pequeña que obligará a la multicampeona a ganar al menos una de las dos carreras que faltan. “Mi intención era salir de Hungría con los deberes hechos y lo he conseguido a medias. Por dos segundos [los que la separaron de la victoria el sábado] tendría el mundial muy encarrilado, pero ya no se puede hacer nada. En Alemania estoy obligada a ganar una de las dos pruebas y sé que no será fácil porque estaré inmersa en la preparación del Dakar, pero aun así lo daré todo“, sentencia.

Clasificación de la 2ª carrera del GP de Hungría:

Laia Sanz (KTM) 29:27.94 Maria Franke (KTM) +33.30 Jane Daniels (Husqvarna) +1:22.12

Clasificación del mundial de Enduro Femenino:

Laia Sanz (KTM) 97 puntos Maria Franke (KTM) 91 p. Jane Daniels (Husqvarna) 80 p.

Comentarios

Comentarios