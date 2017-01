Laia Sanz: la mujer que más veces ha terminado el Dakar en motos

Laia Sanz sigue haciendo historia a cada paso que da. Esta vez no pudo acabar en el top 15, que se le escapó este sábado por sólo 50 segundos, pero su resultado en la clasificación final del Dakar 2017 bien vale un capítulo aparte en el palmarés de la prueba. Y es que la piloto de KTM amplió su leyenda como la piloto femenina que más veces ha terminado el rally más duro del mundo en motos: siete en total, todas consecutivas desde que debutó en 2011, las últimas cuatro acabando entre los 16 mejores hombres del rally (16ª en 2014, 9ª en 2015, 15ª en 2016 y 16ª este 2017) y siempre como primera mujer.

“Quizás que acabe la 16 se puede ver como algo normal, pero es algo muy difícil de conseguir con el súper nivel que hay. Yo me considero un piloto más y para mí es igual de duro que para los hombres, pero sí es verdad que al final las mujeres, nos guste o no, tenemos una limitación física y un resultado así tiene un mérito especial“, explica la hispana.

Sobre su lucha con Martín Duplessis por el puesto 15, cometa: “Sabía que Duplessis, siendo de Argentina, atacaría y, con lo rápido que es, tenía bastante claro que me ganaría. Yo intenté atacar también, pero dentro de unos límites, sin tomar riesgos, porque había mucho polvo y a mi no me gusta nada. No me quería jugar el físico. Al final, acabar la 15 o la 16 no cambia mucho“.

Para Laia el balance de su participación es positivo tras llegar a la parte intermedia del rally clasificada en la 26ª posición, lo que la obligó a protagonizar una gran remontada: “Estoy contenta teniendo en cuenta cómo empezó la carrera y después de hacer una segunda semana muy buena. La primera, en cambio, no me fue muy bien; tuve dos fallos en dos días y no aproveché las oportunidades. Creo que podría haber estado entre los quince primeros, incluso más arriba. Sé que podía hacerlo, aunque ahora es muy fácil decirlo porque todos podemos decir ‘y si no hubiera pasado esto o lo otro’ y el ‘y si no’ no vale“.

En cuanto al decimosexto título consecutivo del KTM Factory Rally Team y de su compañero Sam Sunderland, Laia Sanz se muestra entusiasmada: “Estoy súper contenta por el equipo y muy agradecida por la ayuda y la oportunidad de estar aquí con ellos. Me alegro muchísimo por el triunfo de Sam [Sunderland] porque se lo merece, ha sufrido mucho y es un tío genial. También me alegro mucho por el segundo puesto de [Matthias] Walkner. Lástima de la caída de Toby [Price], que seguro que lo habría hecho muy bien. Quiero agradecer también el apoyo de todos mis patrocinadores, familia, amigos y seguidores que siempre me apoyan. Me siento muy afortunada por tenerlos“.

Comentarios

Comentarios