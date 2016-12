Laia Sanz: “Llego al Dakar en mi mejor momento”

La 39ª edición del Rally Dakar, la prueba más dura del calendario del motor, arrancará el próximo 2 de enero en la ciudad paraguaya de Asunción, y lo hará por séptima vez consecutiva con Laia Sanz en la salida. Te dejamos esta entrevista que concedió a la gente de su equipo.



– Séptima participación en el Dakar… ¿Quién lo iba a decir?

Estoy contenta. Han pasado muy rápido estos años. Recuerdo, como si fuese ayer, la ilusión con la que afrontaba mi primera participación en el Dakar. La verdad es que, a día de hoy, sigo igual de ilusionada, incluso, con más ganas todavía de correr y de mejorar los resultados pasados.

– ¿De la Laia que empezó en 2011 a la Laia de hoy qué ha cambiado?

Al final han pasado años y, a día de hoy, yo creo que lo positivo es que tengo más experiencia. He corrido ya seis Dakar y considero que, en una carrera como esta, la veteranía es muy importante y eso me va a ayudar mucho en esta edición.



– En 2015 fuiste novena de la general, algo que quizá nunca hubieras imaginado. ¿Qué puedes esperar para esta próxima edición?

Creo que si en mi primera participación me hubiesen dicho que, al cabo de pocos años, podría acabar en un Top 10 en un Dakar, no me lo habría creído. Y no solo acabar en un Top 10, sino también acabar decimoquinta el año pasado, y hace tres, decimosexta. Creo que también es importante haber finalizado todos los años y ser regular en los resultados.



– ¿Cuál es el objetivo para este 2017?

El Dakar es siempre una carrera muy compleja, pero creo que este año va a ser un poco distinto al pasado, que fue una carrera de sprint. Esta vez creo que va a haber más días ‘dakarianos’, auténticos, y creo que eso me puede ir un poco mejor. Tener experiencia será un poco más importante, sobre todo en cuanto a la navegación, y espero no fallar. Intentaré aprovechar todo lo que sé para hacer un buen resultado final.

– Y si concretáramos un poco más, ¿qué tendría que suceder para que tu dijeras “he hecho un buen Dakar”?

No me atrevo a decir un resultado, es complicado, porque al final este año por ejemplo hice la 15ª y yo estaba satisfecha con mi pilotaje. Sí que, quizá, cometí algunos errores con alguna caída, pero al final en esta carrera dependes de muchos factores que tú no controlas. Creo que el objetivo tiene que ser estar entre los 15 primeros. Este año hay muchísimo nivel, aunque si es un Dakar de los que pasan cosas, puedo incluso optar a hacerlo mejor todavía.

– ¿Qué tienes que hacer para conseguir eso?

Lo importante es no caerme, no fallar. Al final en el Dakar a todo el mundo le pasan cosas. En la última edición, por ejemplo, si cuentas el tiempo que perdí con problemas, acabas sumando bastantes minutos. Podía haber estado más cerca. Si he estado ahí dos o tres años seguidos, es posible hacerlo otro año.



– Éste es tu segundo año disputando el Dakar con KTM. ¿Cómo es competir con ellos y cómo te sientes con la moto?

Estoy encantada con el equipo. Es una parte muy importante. La moto va fenomenal y hay un gran ambiente en el equipo, y eso se nota a la hora de trabajar. Pasamos muchísimas horas juntos, viajando, trabajando y probando la moto. Estar en un buen ambiente ayuda mucho. El Dakar es una carrera de muchos días, que se vive muy intensamente, por lo que en ese sentido estoy muy tranquila.

– ¿Te ves ganando una etapa del Dakar?

Tengo que ser realista y creo que no es posible. Si hubiese una etapa con todo trialeras, a lo mejor sí, pero lo veo complicado. Hay que ser realista. Lo puedo hacer bien, está claro. En la etapa del Salar de Uyuni hace dos años acabé quinta y muy cerca del primero, pero para hacer una etapa tan buena tienen que pasar muchísimas cosas raras. Mi ritmo no es para ganar. Lo que busco es conseguir un buen resultado final, ser regular. Creo que al final el objetivo tiene que ser estar entre los 20 primeros cada día y creo que, si no sales de ahí, al final del Dakar, puedes estar muy adelante.

– Este año hay novedades de recorrido pero también de reglamento. Hay un cambio en el sistema de navegación y se prevé que será más difícil. ¿Cómo crees que afectará a la carrera y cómo crees que podrás afrontar esos cambios?

Este año afrontamos una parte nueva de etapas, que no conocemos, que no hemos hecho otros años, por lo que es una incógnita. No sabemos cómo será el terreno. Lo único que sabemos es que habrá mucha altura, y eso condiciona mucho y convierte la carrera en una prueba mucho más dura. También, vamos a ver las temperaturas que tendremos, porque hay etapas que se hacen muy complicadas por el calor. Además habrá días de muchos kilómetros, así que pinta que será un Dakar muy difícil. Por otro lado, está claro que la navegación será una parte muy importante este año. Hay algunos cambios en el reglamento, que nos obligar a ser mucho más precisos. El objetivo es no fallar.

¿Cuál es tu favorito?

Creo que después del año pasado el favorito es Toby Price, pero hay otros muchos pilotos con opciones de hacerlo muy bien también.

