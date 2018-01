Laia Sanz termina su octavo Dakar en una extraordinaria 12ª posición

“Estoy muy contenta. Creo que he hecho muy buenas etapas, he sido muy regular y he tenido que luchar hasta el final. Le doy mucho valor al 12º puesto en este Dakar”

Ocho de ocho. Antes de empezar el Dakar hay una estadística que sugiere -por el momento- una apuesta segura: Laia Sanz alcanzará la meta, sea donde sea, con la dificultad que haya que superar y con los kilómetros que toque recorrer. Así lo demostró nuevamente este pasado sábado la piloto de Soficat Xerox al terminar por octava vez consecutiva la prueba más exigente del motor, en una edición que ha destacado por su extrema dureza. Y lo ha hecho con una brillante actuación de principio a fin, cumpliendo su objetivo de acabar entre los 15 primeros y, además, a las puertas del top 10, en una definitiva 12ª posición que se convierte en su segundo mejor resultado en el rally.

“Estoy muy satisfecha porque he cumplido mi objetivo en una edición que además ha sido durísima y con un grandísimo nivel de pilotos y marcas. Me he quedado a las puertas del top 10, pero veo que puedo estar ahí. Siento que he dado un paso adelante en pilotaje y velocidad. La nueva KTM 450 Rally, con la que me siento muy cómoda, me ha ayudado. Que cada vez tenga más experiencia y que este año haya llegado al Dakar mejor preparada físicamente también han sido factores importantes”, confiesa.

Laia ha estado muy cerca de igualar el noveno puesto que logró en 2015 y que en la historia figurará como el mejor resultado de una mujer en motos en el Dakar. Sólo le han faltado 18’42” para repetir ese resultado y 14 minutos y 26 segundos para cazar el décimo puesto.

“Estoy muy contenta. Creo que he hecho muy buenas etapas, he sido muy regular y he tenido que luchar hasta el final. Le doy mucho valor al 12º puesto en este Dakar. Ha sido una edición muy dura, he sufrido, pero he disfrutado y me ha gustado. He felicitado a Marc Coma por el recorrido que ha diseñado”, señala incombustible.

Lo único que pudo frenar la progresión de la 18 veces campeona del mundo fueron dos caídas. La primera en la 10ª etapa le hizo perder tiempo al romper los instrumentos de navegación, pero la que verdaderamente puso en jaque su resistencia fue la que sufrió al día siguiente, a pocos kilómetros para finalizar la conocida como Súper Fiambalá, en la que los primeros coches y camiones salieron mezclados con las motos.

“Sólo hay una cosa que no me ha gustado de este Dakar y fue la 11ª etapa. Allí perdí las opciones de hacer un top 10. Salir después de los diez primeros coches y los cinco primeros camiones significa encontrarte las pistas en muy mal estado y te obliga a desgastarte mucho. Ese día acabé con una fuerte caída por el agotamiento. En cambio, al grupo de diez motos que salían primero, entre los que estaban los pilotos con los que peleaba por la clasificación general, le fue mejor. Ese día mis rivales me sacaron 20 minutos”, lamenta.

Desde entonces, Laia debió pilotar dolorida de la espalda y una mano, pero haciendo gala de su increíble fortaleza condujo la KTM hasta la meta de Córdoba. En la 14ª y última jornada de competición incluso tuvo que pelear duro para mantener el 12ª lugar frente al boliviano Daniel Nosiglia, que empezó a un minuto y 44 segundos de ella.

“Salíamos en orden inverso y cada 30 segundos, así que fui toda la especial dentro del polvo. No quería que me pasará como cuando Ivan Jakes me arrebató el octavo puesto en 2015 y sabía que la mejor manera de controlar a Nosiglia era adelantarle. Una vez lo hice me relajé un poco y al cabo de un rato me lo encontré detrás pegado a mí, así que volví a dar gas para que no me pasara”, narra la mejor piloto de todos los tiempos.

La satisfacción de Laia Sanz se ha completado con el triunfo del KTM Factory Racing Team, que ha situado al austríaco Matthias Walkner en lo más alto del podio. “Estoy muy feliz por él y por el equipo. Es el mejor sitio en el que podría estar, con grandes compañeros. Somos como una familia”, celebra.

Clasificación final:

1. Matthias Walkner (KTM) 41h 06’01”

2. Kevin Benevides (Honda) +16’53”

3. Toby Price (KTM) +23’01”

4. Antoine Meo (KTM) +47’28”

5. Gerard Farrés (KTM) +1h 01’04”

…

12. Laia Sanz (KTM) +2h 56’02″

