Nasser Al Attiyah abandonó tras sus problemas en la etapa 3

En la previa decían que sería el Dakar más duro de Sudamérica y, al parecer, los expertos no se equivocaban. El qatarí Nasser Al Attiyah llegaba a una nueva edición de la competencia con la firme convicción de recuperar el título y liderar el proyecto de Toyota, pero dicha meta no duró más de tres jornadas.

El príncipe llegó en tres ruedas al campemento en Tupiza, luego de chocar con una roca y prácticamente destruir su tren trasero. Hasta entonces, había liderado el Dakar casi sin oposición. Incluso, el primer día finalizó con problemas de temperatura en su motor, lo que no le impidió ser el mejor entonces, pero hacía presagiar que la suerte no estaría de la mano del ex piloto de Mini.

El incidente hizo que Nasser se retrasara más de dos horas, quedando sin opciones de luchar por la corona. Además, los daños en su vehículo eran bastante considerables. “Fue un error, pero un error es un error… Es mala suerte, pero así es el Dakar. Será un largo año de espera”, señaló escuetamente uno de los más emblemáticos personajes de la carrera más dura del mundo, tras el abandono.

