Neuville gana en Polonia y acorta distancia con Ogier

A cinco fechas del final de la temporada del WRC, el belga Thierry Neuville enciende la lucha por la corona mundial de Rally al ganar la fecha disputada en Polonia.

Se trata de la tercera victoria de la temporada para el piloto de Hyundai, quien de esta forma recorta de 18 a 11 la distancia en puntos con el francés Sebastien Ogier (Ford).

De todas formas, la jornada no fue del todo alegre para el conductor de la escudería coreana, ya que esperaba que sus rivales estuvieran al nivel necesario para dejar a Ogier fuera del podio, cosa que no sucedió. Ott Tanak (Ford) tuvo un accidente en el último día, Jari Matti Latvala (Toyota) tuvo problemas con el embrague y Dani Sordo (Hyundai) no pudo hacer mucho frente a la potencia del actual campeón mundial. Así, Ogier pudo ubicarse tercero.

La buena para Hyundai, además del triunfo de Neuville, es que gracias al segundo puesto de Hayden Paddon lograron cerrar un espectacular doblete, algo que no conseguían desde 2014.

Con cinco fechas por disputar y todo por definir, el histórico Rally de Finlandia (próxima jornada) toma un protagonismo aún mayor en el calendario 2017 del WRC, marcando el inicio de la recta final de la temporada.

