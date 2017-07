Nuevas KTM 1290 Super Adventure R y 1090 Adventure R

La marca austriaca KTM sigue innovando en el que es su territorio: el off road. Para eso, realizó modificaciones en los modelos 1290 Super Adventure R y 1090 Adventure R, dos emblemáticas bestias que ahora están en sus renovadas versiones en Chile. Jan Spaarwater, representante de la marca en nuestro país, y el piloto eslovaco Rok Bagoros protagonizaron la llegada a suelo chileno de estas aventureras naranjas.

1290 Super Adventure R (USD $23.490)

Del modelo grande podemos adelantar que se trata de un motor bicilíndrico en V de 75° y 1301 cc, logrando los 160 hp de potencia y 160 Nm de torque. A lo anterior también hay que sumar sus 6 cambios. ¿Será muy pesada? Para la fuerza que tiene, no. En seco pesa 217 kg y cuenta con un estanque de combustible de 23 litros (3,5 litros de reserva).

En el diseño destaca un soporte central de aluminio encargado de sostener las nuevas luces led, actuando también como un disipador térmico. Con todo tipo de controles sobre las luces, incluso manejando el ángulo de inclinación, se consigue una iluminación perfecta y eficiente para el manejo en carretera.

Para obtener la potencia necesaria en los distintos escenarios de conducción, este modelo cuenta con los ya clásicos modos de conducción (off road, sport, street, rain, off), funciones que se despliegan en el nuevo tablero TFT a color, donde también se puede acceder al control de velocidad crucero y al KTM Race On (sistema de arranque sin llave).

Pero sin dudas que gran parte de los avances para esta Big Trail están puesto en el sistema de frenos ABS, el cual es sensible al ángulo de inclinación combinado e integrado de la moto, activando automáticamente el freno trasero junto con los discos delanteros y en complemento con el sistema de tracción. Lo anterior se conoce como MTC.

Además, la 1290 cuenta con llantas herméticas sin cámara con medidas de 21″ en la rueda delantera y 18″ en la trasera. Demostrando que se trata de un modelo pensado para el mejor desempeño en condiciones off road. En caso de pérdida de presión de los neumáticos la moto generará una señal.

1090 Adventure R (USD $17.390)

Si bien es la hermana menor de la bestia, no por eso es menos importante para KTM en cuanto a su posicionamiento en el segmento de motos de gran cilindrada. Con un motor de 1050 cc de similar tecnología que la 1290 R, alcanza una potencia controlada de 125 HP y 109 Nm de torque con sus 6 marchas.

Se trata de un modelo robusto, pero con la agilidad suficiente para entrar y salir del camino, además de sortear los distintos obstáculos que la ruta puede tener.

Su sistema ABS es desconectable con la función off road, un control de tracción con cuatro modos de conducción. Además, como la apuesta es algo más deportiva que el modelo grande, el manillar y los pedalines ajustables se hacen necesarios.

Además de compartir el tamaño de las ruedas de la 1290 R, viene con la ya clásica horquilla WP de 48 mm ajustable de 220 mm de recorrido. También clásicos son los frenos Brembo de pinza radial con 4 pistones y discos de 320 mm adelante y 267 mm atrás.

