Pablo Quintanilla dosifica a una jornada del final en Abu Dhabi

“Sabía desde un principio que no había mucho que hacer, partía segundo, lo que lógicamente me haría perder tiempo en la general. Opté por hacer un poco de estrategia y buscar una buena posición de largada para mañana; eso me dará la posibilidad de descontar minutos valiosos en la etapa decisiva de la carrera”, resumió Pablo.

“Mañana sabremos si este plan dio resultado, pero de momento pienso que fue una buena decisión. El objetivo es subirme al podio de la primera fecha del mundial y así como vamos lo veo posible”, apuntó “Quintafondo”.