Pablo Quintanilla y sus objetivos para el #Dakar2018: “Busco el triunfo, no lo voy a negar”

Después de testear la moto Husqvarna FR450 Rally Factory con Andrew Short en las afueras de Lima, el chileno Pablo Quintanilla y su compañero estadounidense aprobaron la revisión técnica y administrativa que exige el Dakar para tomar la largada de la carrera. En la prueba por dunas y llanos en el sector costero, se ajustaron suspensiones, motores y se avanzó en la planificación para los primeros días de competencia, donde la arena jugará un factor clave.

Quintanilla enfrenta su sexto Dakar y largará con el número 10. La primera etapa comenzará con 241 kms de enlace desde Lima a Pisco, para luego entrar en una especial cronometrada de apenas 31 kms, aunque claramente importante porque se trata del primer tramo selectivo. En su aniversario número 40, el Dakar tendrá 14 etapas, y totalizará 4.234 kms cronometrados y 8.276 kms de enlace por carretera.

“No es un misterio que las primeras cuatro etapas serán en este tipo de terreno, la diferencia estará en cómo enfrentar las dunas y entender bien cuándo empezar a navegar sin referencias”, declaró Pablo Quintanilla, bicampeón del mundo en cross country y quien fue 3° en el Dakar 2016.

“Espero que lo haga bien y pueda ir metiéndose cada día más en la carrera, porque no es fácil empezar en tu primer Dakar. Nuestros objetivos son totalmente diferentes, porque yo busco el triunfo, no lo voy a negar. He trabajado para eso, me siento más fuerte y con un mayor grado de concentración que hace un año, así que mi línea de trabajo está bastante definida”, agregó.