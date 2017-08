Pilotos se muestran los dientes en el inicio del Atacama Rally

Con Sam Sunderland, Paulo Goncalves, Laia Sanz, Adrien Van Beveren, Pablo Quintanilla y Rafal Sonik como protagonistas, se lanzó oficialmente el Atacama Rally 2017, carrera que durante la tarde tendrá su largada.

En la ocasión Pablo Quintanilla, actual campeón del mundo de Cross Country, mostró su optimismo al señalar que “quizás me hubiera gustado tener un poco más de preparación. Por una lesión solo alcance a practicar cerca de un mes con la moto, pero me he sentido bien, cómodo, y voy con ganas de hacer una buena carrera”.

Sam Sunderland, ganador del Dakar 2017, también llega como uno de los favoritos y con la moral en alto tras la magnífica temporada que está realizando. El británico, también, se acordó del que señaló como un amigo y gran competidor. “Sinceramente las lesiones apestan. Sabemos que lo que le pasó a Toby le puede suceder a cualquiera, sin embargo el equipo ha respondido bien y prueba de ello es lo que hemos realizado en las dos fechas anteriores del Mundial. Toby ya está practicando y de seguro estará en el próximo Dakar”, comentó una de las importantes figuras del motociclismo a nivel mundial sobre su lesionado compañero Toby Price, quien sufrió una fractura el pasado Dakar y aún sigue en recuperación.

“Ellos corren por alejarse y ser el más rápido, mientras que yo lo hago para acercarme a ellos”, comenta con humor la española Laia Sanz. Aunque más allá de las bromas, la mejor competidora a nivel mundial año a año regala imágenes que alimentan el espíritu deportivo, como cuando el año pasado llegó caminando a la meta del Atacama Rally. Este año llega confiada en que la moto no fallará y podrá explotar su potencial.

Las cartas ya están echadas y durante la jornada los pilotos serán informados sobre el cuidado que deben tener en la ruta con el desierto florido y los horarios para presentarse en el Puesto 1 y hacer rugir los motores en el Atacama Rally 2017.

Comentarios

Comentarios