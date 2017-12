Por Aduanas Peligra la Participación de Ignacio Casale en el Dakar 2018!

Han sido tantas las trabas que ha puesto el servicio de Aduanas Chilenos que Casale estaría evaluando no participar de la cita Dakariana.

Según el mismo “Perro” Casale, que ha hecho la siguiente declaración en su Facebook:

“Amigos, para variar, las benditas aduanas de Chile, nos tienen parado el camión desde el día de ayer en Arica! Sin poder pasar a Peru y pidiendo 54.000 papeles nuevos cada año. Hasta el momento el camión no ha pasado y no pasara hasta el martes 2 de enero, por lo tanto peligra nuestra participación en el Dakar 2018. Gracias aduanas de Chile por no dejar pasar mi camión por noveno año consecutivo! (TODOS LOS PAPELES QUE PIDEN LOS TENEMOS, HICIMOS TODO CON AGENTES DE ADUANA)

Ahora voy camino al aeropuerto a ver si encuentro un vuelo para ir a Arica a solucionar el problema.”

Desde acá como medio de comunicación hacemos un llamado a las autoridades a ponerse las pilas con el unico chileno que ha ganado un Dakar.

Estaremos atentos informándoles del avance de esta noticia.

